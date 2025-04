GS Experience: Gramado Summit ganha imersão exclusiva

Eventos da GS Experience serão realizados ao longo de quatro dias. FeedMe Studios

A edição 2025 da Gramado Summit – um dos maiores encontros de inovação e empreendedorismo da América Latina – será realizada de 4 a 6 de junho e espera receber 20 mil visitantes no complexo Serra Park, na Serra Gaúcha. Neste ano, o público tem a opção de fazer parte do GS Experience, que funciona como um “evento dentro do evento”, com acesso a bastidores, conexões estratégicas, encontros exclusivos com grandes players do mercado e conteúdo aprofundado.

– Trata-se de uma opção voltada a empresários, empreendedores, executivos, C-levels e tomadores de decisões que desejam aprimorar ainda mais seus conhecimentos e suas carteiras de relacionamento para networking. O objetivo é que essas pessoas circulem, debatam ideias e criem conexões valiosas – explica a Head de Projetos Estratégicos da Gramado Summit, Juliana Guterres.

Veja as principais vantagens do GS Experience e confira detalhes da programação desenvolvida para os participantes dessa experiência exclusiva.

Acesso aos bastidores e a grandes nomes do mercado

O GS Experience funciona como uma programação estendida da Gramado Summit. Por isso, a experiência começará antes mesmo da abertura oficial do evento.

– Em 3 de junho, os participantes entrarão antecipadamente no Serra Park para acompanhar o final da montagem, o backstage e ver de perto tudo que acontece por trás do evento. Nesse mesmo dia, o grupo participará de uma palestra e mentoria com Rony Meisler, CEO da Reserva, uma das marcas de moda mais influentes do Brasil, e de um happy hour especial – conta Juliana.

Vale a pena destacar que quem opta pelo GS Experience também ganha credencial para acessar o backstage a qualquer momento. É nesse espaço que circularão os maiores patrocinadores, os palestrantes e a equipe responsável pela organização da feira.

Combinação de negócios com turismo

A executiva explica que um dos objetivos da programação do GS Experience é oferecer oportunidades de negócio, permitindo que os participantes desfrutem de algumas das muitas atrações turísticas de Gramado. Na quarta-feira (04/06), por exemplo, haverá encontro fechado para networking no MLBK, um dos restaurantes mais conceituados e badalados da cidade.

Na quinta-feira (05/06) à noite, o grupo terá uma confraternização com palestrantes, organizadores e empresários no Hard Rock Cafe Gramado, que receberá um pocket show de Marco Túlio Lara, guitarrista do Jota Quest. Já na sexta-feira (06/06), o encerramento da agenda ocorrerá no NBA Park, onde será possível desfrutar de atividades interativas e desafios de basquete, além de participar de um ciclo de bate-papo com a equipe da Gramado Summit para entender como o evento é estruturado e quais são as estratégias que o transformam em um grande case de sucesso.

Durante essas ações exclusivas, os participantes do GS Experience também poderão conversar com os executivos do MLBK, do Hard Rock Cafe Gramado e do NBA Park.

Experiência aprimorada

No ano passado, o GS Experience da Gramado Summit em Punta del Este, no Uruguai, foi marcado por inúmeras experiências produtivas, com relatos de negócios fechados e contratos assinados. Na ocasião, a programação especial durou dois dias e contou com a presença de Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

– Agora, nosso objetivo é aprimorar ainda mais esse modelo, oferecendo quatro dias de programação exclusiva aos participantes do GS Experience da Gramado Summit 2025 – destaca Juliana.

Programação completa

Quem opta pelo GS Experience também pode aproveitar a programação completa inclusa no ingresso convencional da Gramado Summit, que inclui palestras com nomes como Luiza Helena Trajano, Rodrigo Faro e Naldo Benny.