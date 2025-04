Clube do Milhão Banrisul: invista com inteligência

Cotas de crédito do grupo exclusivo abrangem valores de até R$ 1 milhão. Banrisul Consórcio / Divulgação

As vendas de novos imóveis no País cresceram 45,3% em 2024, atingindo 183,22 mil unidades, de acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Dentro desse panorama, o segmento de médio e alto padrão registrou aumento de 13% no volume de unidades comercializadas e alta de 32,6% no valor total das transações, somando R$ 24,4 bilhões.

De olho nos indicativos mercadológicos, a Banrisul Consórcio lançou, no início deste mês, o Consórcio Clube do Milhão Banrisul. Trata-se de um grupo de consórcio de imóveis direcionado ao público do segmento de alta renda, com cartas de crédito abrangendo valores entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão e 2 mil vagas disponíveis.

– O setor imobiliário está em constante expansão. A redução da oferta de crédito imobiliário e os benefícios da aquisição de imóveis à vista sem a necessidade de descapitalizar investimentos seguros e rentáveis fazem do consórcio uma estratégia econômica e inteligente para a aquisição de ativos sólidos e para se obter a segurança financeira que esses bens proporcionam – afirma a gerente-executiva de estratégia e comunicação da Banrisul Consórcio, Letícia Dal Berto.

Como funciona o Clube do Milhão

O grupo tem prazo máximo de 200 meses, sendo possível optar pela parcela reduzida até a metade do consórcio ou até a contemplação do cliente – o que acontecer primeiro. Dessa forma, para uma cota de R$ 1 milhão, por exemplo, o consorciado pode desembolsar mensalmente R$ 3.400 em vez do valor integral de R$ 5.900.

– A parcela reduzida é indicada para quem já tem outro compromisso financeiro, como financiamento imobiliário ou aluguel. A parcela integral, por sua vez, é ideal para quem não tem amarras e busca um pagamento linear ao longo de todo o consórcio. Isso porque, na primeira opção, o cliente terá que pagar a parcela normal mais a diferença que deixou de gastar após ocorrer sua contemplação ou depois do 100º mês – explica a especialista.

O consórcio pode ser feito por pessoa física ou jurídica, sem entrada e isento de juros. Os únicos valores embutidos na parcela são a taxa de administração e o fundo reserva. Na pré-venda, que ocorre até 14 de abril, a taxa de administração sai exclusivamente por apenas 0,07% ao mês – ou 0,84% ao ano. Após o período, sobe para 0,085% mensais. É válido ressaltar também que esse grupo, especificamente, trabalha com previsibilidade, uma vez que a atualização anual pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) é limitada a 10%.

Todos os meses, uma contemplação se dá por sorteio e as demais são realizadas por lance livre – a depender da disponibilidade de caixa. Isso porque o consórcio funciona como uma poupança programada. Várias pessoas aderem ao grupo, pagam uma parcela mensal e, com isso, o saldo arrecadado naquele mês é usado para a contemplação. Dessa forma, quanto maior a arrecadação, mais contemplações.

Vale destacar que, no lance livre, a Banrisul Consórcio se diferencia no mercado por possibilitar ao consorciado dobrar o poder de oferta. Por exemplo: se o cliente adquiriu uma carta de R$ 1 milhão e tem disponível R$ 300 mil, ele pode subir o lance para R$ 600 mil. Isso porque pode usar parte da cota comprada. Assim, caso contemplado, ele tem condição de comprar um imóvel de R$ 700 mil.

– O Consórcio Clube do Milhão Banrisul atua com a segurança e a solidez do Banco Banrisul, além de contar com ampla rede de atendimento, gestão de cota através de aplicativo e uso flexível do crédito, uma vez que serve para aquisição de imóvel pronto, seja urbano, seja rural, e para construção, reforma ou ampliação – comenta o superintendente comercial da Banrisul Consórcio, Maximiliano Rodrigues.

Garanta sua cota

Por ser um grupo com taxa exclusiva na pré-venda, o Consórcio Clube do Milhão Banrisul está disponível para aquisição apenas na rede de agências. Após 14 de abril, ele poderá ser acessado via aplicativo do Banrisul. A primeira assembleia está agendada para 11 de julho, sendo que a segunda parcela deve ser paga apenas em agosto.