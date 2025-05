Âncora Consórcios fortalece presença na região Sul

Administradora conta com rede nacional com mais de 3.200 parceiros. Âncora Consórcios / Divulgação

A Âncora Consórcios é uma das principais referências em oferta de soluções para aquisição de bens e serviços em diversos segmentos. Com 35 anos de história, o comprometimento com a ética, a empatia e a inovação a posicionou entre as melhores administradoras independentes do Brasil.

Em abril, a empresa adquiriu a carteira de clientes da Sinosserra, um dos maiores grupos de concessionárias automotivas do Rio Grande do Sul. A incorporação marca um passo estratégico, pois amplia significativamente a base de clientes e reforça a missão de oferecer dinâmicas acessíveis, seguras e de qualidade para os consorciados locais.

– A transição garante a continuidade dos contratos com total segurança, além de acesso a um atendimento especializado e aos canais oficiais da companhia. Para o mercado, a operação sinaliza o nosso compromisso com a expansão sustentável e a entrega de soluções em consórcio eficientes para diferentes perfis de clientes – destaca o diretor comercial da Âncora Consórcios, Marcio Massani.

Compromisso e qualidade

A Âncora Consórcios, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do

Brasil, aumentou 80% de sua receita líquida em comparação a 2023, puxada pelos R$ 4,6 bilhões em créditos comercializados, um volume 115% superior ao ano anterior. Para 2025, a projeção é alcançar um total de R$ 9 bilhões em créditos. A expectativa é que o volume seja impulsionado pela estratégia de expansão territorial, como a do Sul do País, e pelo investimento na digitalização da jornada do cliente.

– A incorporação da carteira da Sinosserra endossa esse movimento e contribui para a consolidação da Âncora como referência nacional no segmento de consórcios. Parte desse sucesso deve-se ao investimento contínuo em tecnologia e inovação, como as plataformas com inteligência artificial e o ERP líder no mercado de consórcios. O principal objetivo é entregar soluções digitais que facilitam o acesso às informações, melhoram a experiência do usuário e tornam os processos mais ágeis e seguros – completa Massani.