5 motivos para baixar o aplicativo do Clube GBMIX

Aplicativo GBMIX é exclusivo para atacarejos do Grupo Guanabara. Grupo Guanabara / Divulgação

A preocupação em economizar nas compras é algo comum entre os brasileiros. Um levantamento realizado pela consultoria global Nielsen mostra que 22% das pessoas recorrem a aplicativos de lojas para encontrar promoções e 20% aproveitam vantagens oferecidas por programas de fidelidade.

De olho nessas tendências, o Grupo Guanabara desenvolveu o aplicativo Clube GBMIX. Trata-se de uma plataforma gratuita que reúne benefícios exclusivos para os clientes das lojas de atacarejo.

– O Clube GBMIX foi criado com o objetivo de valorizar os consumidores fiéis cadastrados em nosso programa de fidelidade. Na plataforma, eles têm acesso a descontos, promoções exclusivas personalizadas de acordo com suas compras e preferências, informações sobre campanhas, vouchers promocionais e muito mais – conta a Analista de Marketing do Grupo Guanabara, Daiana Sanchez.

Confira cinco bons motivos para baixar e aproveitar as vantagens do aplicativo Clube GBMIX.

1. Cadastro rápido

A praticidade é uma das grandes vantagens do Clube GBMIX, que pode ser utilizado gratuitamente por qualquer pessoa. Basta baixar o app (disponível para Android e iOS), preencher algumas informações pessoais e completar o cadastro para fazer parte do programa de fidelidade.

Depois dessa etapa, o cliente só precisa informar seu CPF ao atendente do caixa para garantir os preços exclusivos do clube. Os descontos são debitados do valor total da compra e podem ser acompanhados em tempo real por meio da tela do computador do caixa.

2. Ofertas exclusivas e promoções

Além de contar com promoções voltadas ao público geral, o app Clube GBMIX oferece ofertas customizadas de acordo com as preferências de compras de cada usuário. Para não perder oportunidades de economizar, o cliente pode receber notificações quando produtos de seu interesse estiverem com preços mais baixos.

A plataforma também permite escolher lojas favoritas, consultar ofertas específicas de cada uma delas e acessar regulamentos de campanhas promocionais.

– Outra funcionalidade é o “economizometro”. Com ele, o usuário do aplicativo acompanha seus descontos obtidos nas lojas do GBMIX. O recurso calcula tanto a economia do mês como o valor total poupado desde o dia do cadastro – ressalta a profissional.

3. Cartão de crédito

Engana-se quem pensa que é preciso sair de casa para solicitar um cartão de crédito GBMIX, que garante condições de pagamento diferenciadas em compras nas lojas do Grupo Guanabara.

Ao clicar no banner que aparece no aplicativo, o cliente é redirecionado ao site oficial da Senff, operadora do cartão. Ali, basta seguir um passo a passo para realizar a solicitação de forma rápida e segura.

Para quem já tem o cartão, há a possibilidade de usar o app para conferir a fatura, que também é exibida por meio da página oficial da Senff.

4. Informações sobre as lojas

Ao abrir o software, o usuário consegue conferir detalhes sobre todas as lojas GBMIX, incluindo períodos de funcionamento e outras informações importantes. Além disso, a plataforma envia notificações em casos de atualizações nos horários de abertura e fechamento das unidades.

5. Compromisso com a sustentabilidade

Iniciativas como o aplicativo Clube GBMIX reforçam ainda mais o compromisso do Grupo Guanabara com um futuro mais sustentável.