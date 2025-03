Sebrae RS impulsiona pequenos negócios com novas conexões

Com 1,6 mil metros quadrados, o estande coletivo do Sebrae RS na Expodireto reúne empresas de diferentes segmentos para expor produtos e fechar negócios. Sebrae RS / Divulgação

Na contínua atuação para evidenciar e conectar micro e pequenas empresas a novos e promissores mercados, o Sebrae RS está em mais uma Expodireto Crotrijal com diferentes atuações: com o estande coletivo, as startups e conteúdos na Arena Agrodigital e as Rodadas de Negócios, ligando essas empresas às gigantes do agronegócio nacional e internacional. Focada em tecnologia e negócios, a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, na região do Alto Jacuí, busca, principalmente, aproximar o produtor do conhecimento, das informações, da tecnologia consagrada e dos órgãos de pesquisa ou das empresas privadas, além de promover oportunidades de negócios e também de importantes debates ligados ao meio rural.

Nesta edição do evento, 28 pequenas indústrias participam do estande coletivo do Sebrae RS e têm a oportunidade de apresentar produtos e serviços na feira, um dos maiores eventos de tecnologia para o agronegócio da América Latina. Com 1,6 mil metros quadrados, empresas de 17 municípios gaúchos têm a oportunidade de expor seus produtos, interagir com possíveis clientes e fechar negócios. Para micro e pequenas empresas, participar individualmente de um evento desse porte seria inviável, especialmente por questão de custos.

– Quando o Sebrae RS estrutura essa estratégia, abre mão de um espaço institucional para priorizar um ambiente voltado a negócios – explica o gerente de Competitividade Setorial do Sebrae RS, Augusto Martinenco.

Parte da estratégia do Sebrae RS está nas Rodadas de Negócios, que são encontros entre pequenos fornecedores e grandes compradores, em reuniões previamente marcadas. Especialista em Competitividade Setorial do Sebrae RS, Jakson da Luz relata que a adesão ao Projeto Comprador, um dos modelos de rodadas de negócios, cresceu consideravelmente nos últimos anos.

– No passado, precisávamos convencer os compradores a participarem. Hoje, o cenário mudou. Em 2025, teremos mais de 30 projetos compradores em diversas regiões e segmentos, tanto no formato presencial quanto remoto – exemplifica Luz.

Para participar, as empresas passam por um processo seletivo. O perfil dos compradores é analisado e as empresas selecionadas participam de reuniões estratégicas. A programação completa fica disponível no portal de negócios do Sebrae RS, permitindo que os empreendedores acompanhem as oportunidades ao longo do ano.

Feiras estimulam a troca de informações e contatos

O gerente Sebrae RS na regional Noroeste, Armando Pettinelli Neto, reforça a importância de abrir espaço para empreendedores cujos negócios tenham afinidade com o evento, como o metal mecânico. Além de expositores de todo o Brasil, Pettinelli destaca que grande parte das máquinas agrícolas e dos equipamentos de armazenamento são fabricados na região Norte e Nordeste do Estado, onde a feira é realizada.

– Nosso objetivo é conectar pequenos negócios com grandes empresas e, assim, fortalecer a economia como um todo – ressalta Neto.

Na Expodireto, o Projeto Comprador terá um impacto ainda maior: seis grandes empresas da Argentina e mais 20 compradores nacionais estão confirmados. No total, serão realizadas mais de 360 rodadas de negócios, proporcionando às micro e às pequenas empresas a chance de apresentar seus produtos e fechar parcerias estratégicas. Em 2024, a iniciativa gerou mais de R$ 8 milhões.

– Muitos empreendedores que começaram pequenos cresceram com o apoio do Sebrae RS e, hoje, voltam ao projeto como compradores – destaca.

Fortalecendo agritechs

O Sebrae RS também tem papel relevante no fortalecimento do ecossistema de startups, apoiando empresas em diferentes estágios de desenvolvimento, da ideação à internacionalização. O analista de Articulação de Projetos do Sebrae RS, Cássio Eduardo Fridriczewski, esclarece que as agritechs são classificadas de acordo com sua maturidade e assim são inseridas em eventos estratégicos e conectadas com investidores e potenciais parceiros.



Na Expodireto Cotrijal, essa ação ocorre na Arena Agrodigital, envolvendo 12 startups do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina - parte delas já tendo passado por programas de inovação e agora integradas ao ecossistema de empreendedorismo do Sebrae RS.

– O investimento para startups participarem de grandes feiras pode ser alto. Por isso, buscamos viabilizar essa presença, criando oportunidades reais de negócios e parcerias estratégicas e futuros investidores – avalia o analista.

Entre as startups participantes da Expodireto, um dos destaques é a Essent Agro, que desenvolve soluções para a gestão contábil do produtor rural. Enquanto médios e grandes produtores costumam ter uma administração mais estruturada, muitos micro e pequenos empresários ainda enfrentam dificuldades nessa organização.

Para solucionar esse desafio, a Essent Agro captou recursos por meio de um edital, com o apoio do Sebrae RS, em 2023. O investimento foi essencial para o desenvolvimento e lançamento de sua nova plataforma, que tem ajudado produtores a gerirem seus negócios de forma mais eficiente e sustentável.