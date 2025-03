Grupo Guanabara promove agilidade nas compras para clientes PJ

Clientes PJ encontram itens em volumes maiores no serviço online. Kiattisak / Adobe

As vendas diretas no Brasil são uma parcela importante dos negócios nacionais. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), esse setor conta com 3,5 milhões de empreendedores, que atuam como revendedores e transformadores. Em 2023, os produtos revendidos chegaram à marca de R$ 47 bilhões.

Para auxiliar os clientes PJ, a rede de Supermercados Guanabara criou um serviço de televendas voltado para esse público. Esse sistema online agiliza o processo das compras, principalmente para aqueles que precisam adquirir grandes quantidades para os próprios negócios.

– O Grupo Guanabara vem crescendo na região, buscando desta forma estar mais próximo dos seus consumidores. E isso inclui o cliente transformador e o revendedor. Com a implantação das televendas acompanhamos uma tendência mundial mas com o jeito de ser Guanabara – afirma a supervisora de TeleVendas, Andreia Baltazar.

Em uma entrevista, a supervisora de televendas, Andreia Baltazar, detalha os diferenciais do serviço e como a rede faz para promover agilidade e qualidade no atendimento.

Como funciona o passo a passo do serviço de televendas?

Atendemos o cliente do início ao fim do processo. Ao procurar o serviço, a primeira coisa a se fazer é um cadastro. Através dele, iniciamos a comunicação com o cliente, que nos encaminha o seu pedido.

Nós temos uma equipe que separa todas as compras para o consumidor, deixando reservado em um local exclusivo das televendas. Após esta etapa, informamos o cliente para vir até a loja fazer o pagamento em um dos nossos caixas exclusivos deste serviço, finalizando desta forma o processo com o consumidor retirando as suas compras.

Quais tipos de produtos estão disponíveis para compra através do televendas?

Todos os produtos do mix da loja estão disponíveis. Porém, focados nesses clientes, nós agregamos produtos com embalagens e volumes maiores, proporcionando assim maior economia ao consumidor.

Como vocês garantem a qualidade no atendimento e na preparação dos pedidos?

Temos um controle muito grande sobre o que entregamos aos nossos clientes. Temos o nosso separador que busca o produto, e a prevenção de perdas que nos ajuda na conferência, garantindo exatidão no pedido de cada consumidor. E, além disso, temos colaboradores que são especializados e treinados para sempre estarem atentos à qualidade dos nossos produtos em loja dando a certeza de que estamos entregando o melhor.

Quais são os principais desafios para manter a agilidade na preparação das compras?

É ter uma maior assertividade no que o cliente nos pede. E só conseguimos isso na relação e na proximidade que temos com eles.

As televendas utilizam algum tipo de tecnologia para agilizar o processo de compra e entrega?

Sim, temos um sistema para fazermos o pedido, em que aparece toda a descrição do produto solicitado. Buscamos evitar, desta forma, o erro, pois enviamos para o cliente conferir e, só depois, fazemos a separação dos itens.

O serviço oferece algum tipo de suporte ou acompanhamento pós-venda?

Sim, e é algo muito necessário. Nos faz agregar na venda. Saber se a pessoa foi bem atendida, se o produto sugerido correspondeu. Precisamos estar atentos para estar ao lado do cliente no seu dia a dia.

Quais são os principais benefícios que seus clientes percebem ao utilizar o televendas?

Produto separado com todo o cuidado, preço (buscamos o preço competitivo dentro do segmento que ele precisa) e o mais importante que é o ganho de tempo que o cliente tem para cuidar do seu negócio. Hoje, a correria é grande, e o nosso consumidor transformador ou cliente revendedor precisa estar com os olhos voltados para o crescimento da sua empresa e nós, equipe televendas da rede, estamos aqui para ajudar.

Quais são os planos futuros para o serviço de televendas? Há planos de expansão ou novas funcionalidades?

O Grupo Guanabara busca sempre trazer novidades para os seus clientes. Nós queremos ser o parceiro do comerciante, do transformador. Queremos fazer o melhor e, para isso, estamos sempre buscando novas tecnologias e treinando nossas equipes.

Vocês pretendem incluir novos segmentos de clientes ou produtos nas televendas?

O televendas veio para atender o cliente que precisa ganhar mais tempo para administrar o seu negócio, seja ele transformador, revendedor ou até o cliente CNPJ que precisa comprar insumos para a sua empresa.

Os interessados no serviço podem encontrá-lo nas lojas GBMix. Hoje, estão no GBMix Quartier, em Pelotas, e GBMix Brito e Trevo, em Rio Grande. Para entrar em contato, chame no WhatsApp de cada estabelecimento:

Whatsapp GBMix Quartier (Pelotas) - (53) 91292071

Whatsapp GBMix Trevo (Rio Grande) - (53) 91233840