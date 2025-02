Lojas físicas assumem novo papel para os pequenos negócios

Durante a feira NRF 2025, nos Estados Unidos, o Sebrae RS levou uma comitiva de empreendedores gaúchos para conhecer de perto as tendências mundiais. Débora Martini Kryvoruchca / Divulgação

Se as lojas físicas querem atrair clientes, precisam dar bons motivos para que eles saiam de casa. Mais do que um ponto de venda, hoje elas precisam ser um destino que compense a visita. O desafio é transformar a ida à loja em um momento único, muito além da compra. Um ambiente que traga experiências, descobertas e conexões.

Essa, aliás, é uma das grandes forças das lojas físicas. A tendência foi apresentada na NRF 2025, considerada uma das maiores feiras de varejo do mundo. O evento ocorreu entre 12 e 14 de janeiro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Esse cenário também é confirmado por um estudo da WD Partners com 3,3 mil consumidores. Na pesquisa, 79% dos pesquisados disseram que comprar em uma loja física demanda muito esforço. Além disso, o tempo gasto na busca por produtos e para efetuar pagamentos dificultam a compra no modo presencial.

De acordo com Fabiano Zortéa, especialista em varejo e consumo do Sebrae RS, estes atritos no processo de compra evidenciam pontos a serem melhorados. E, para os pequenos negócios, esses aspectos são oportunidades de melhorias no processo.

– Com estratégias certas, esse modelo de comércio pode se tornar ainda mais relevante a negócios de menor porte – reforça.

Responsável por conduzir a imersão de empreendedores gaúchos na NRF 2025, Zortéa complementa a esta visão a proposta de desacelerar a experiência do consumidor dentro da loja, o conceito de “slow retail’, que também foi uma tendência vista na feira nos Estados Unidos. Este é um fator, inclusive, que tende a trazer novas inspirações para gestores de pontos de venda físicos.

Um exemplo deste modelo ocorre em Porto Alegre, na Baby at Home, loja especializada em moda infantil, que participou da NRF em 2024. Com apoio do Sebrae RS, o negócio criou, através da consultora Fabi Nunes, o Provador Divertido. Trata-se de um espaço dedicado às crianças, onde elas podem brincar em uma parede sensorial com sons, cheiros e luzes, tudo acionado de forma interativa pela assistente virtual Alexa. Assim, os pais ficam mais tranquilos e podem realizar suas compras na loja.

A partir da novidade, a proprietária do negócio, Rossana Jeffmann, percebeu que os clientes passam mais tempo dentro do estabelecimento. Além disso, as vendas aumentaram mais de 45% em um comparativo do mês de maio de 2023 e 2024.

Esse exemplo segue um dos cases observados na NRF 2025: o da Dylan’s Candy Bar. A loja transformou o simples ato de comprar doces em uma experiência multissensorial. O estabelecimento incluiu música, arte e design, oferecendo um espaço que encanta crianças e adultos, conectando o consumidor a memórias e emoções.

Tecnologias para facilitar processos operacionais

Outro destaque na NRF 2025 foi o uso da IA no varejo. Para os pequenos negócios, Zortea ressalta que esta tecnologia permite otimizar processos, reduzir custos, ganhar mais agilidade, entre outras possibilidades.

É o caso da automação do atendimento ao cliente, que pode ser feita por ferramentas com chatbots. Isso permite responder dúvidas frequentes, sugerir produtos e realizar vendas, proporcionando uma experiência mais ágil e personalizada.

– É possível contratar ferramentas que já possuem esse fluxo pronto e que podem ser embarcadas nos canais da marca do pequeno negócio – indica.

Outra recomendação é utilizar o tão comentado ChatGPT, bem como ferramentas similares. Estes recursos permitem realizar diversas atividades. E o melhor: são gratuitos.

Com ferramentas de Inteligência Artificial é possível criar conteúdos para as redes sociais, descrições de produtos para o e-commerce e proporcionar treinamentos para os funcionários. Outro benefício é fazer a análise de dados, recurso capaz de entregar insights valiosos sobre o comportamento do consumidor, como suas preferências de compra e os produtos que o público tem mais interesse.

Conexão com as tendências

Diante de tantas mudanças e possibilidades, Zortéa afirma que o varejo que vai dar certo nos próximos anos é aquele em que as lideranças não se apaixonam pelo seu produto mas, sim, pelo cliente. Em outras palavras, o varejo irá funcionar de maneira eficiente se for com emoção, pois é feito de gente para gente.

O Sebrae RS disponibiliza consultorias, capacitações, workshops além de atendimento especializado para quem quer se destacar no varejo.