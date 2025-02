Grupo Guanabara lança promoção especial de volta às aulas

Promoção é válida para compras nas 11 lojas do Grupo Guanabara. Grupo Guanabara / Divulgação

Encontrar todos os materiais necessários para um novo ano escolar nem sempre é uma tarefa fácil. Para otimizar a missão, o Grupo Guanabara oferece uma ampla seleção de itens escolares em suas 11 lojas. O melhor de tudo é que os produtos são ofertados a preços atrativos e fazem parte de uma promoção especial de volta às aulas.

– O Grupo Guanabara completa 60 anos e suas campanhas sempre foram de envolvimento com a comunidade onde está inserido. Neste ano, nas compras acima de R$ 200 em material escolar, o cliente concorre a um notebook e ainda indica o seu colégio para também receber outro notebook. Com essa iniciativa, conectamos a promoção a um importante sujeito da sociedade: o professor – explica o gerente de marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro.

Nesta entrevista, Canteiro compartilha detalhes a respeito da promoção e fala sobre o que os consumidores podem esperar ao longo do ano que marca as seis décadas de história do grupo.

Quais são as principais vantagens de comprar materiais escolares nas lojas do Grupo Guanabara?

O tempo é algo cada vez mais importante para os clientes. Oferecer uma gama variada de produtos da linha escolar com preço competitivo e opções de parcelamento é a aposta do Grupo Guanabara. O cliente não necessita buscar outros estabelecimentos para comprar material escolar, podendo otimizar o tempo em que faz suas compras alimentícias para adquirir também seus itens para o início do ano letivo.

Em quais mercados a promoção de volta às aulas é válida?

A promoção é válida nas 11 lojas (oito de varejo e três de atacarejo) do Grupo Guanabara. Elas ficam nas cidades de Rio Grande, Pelotas e São Lourenço do Sul.

Até quando será possível participar e quando serão divulgados os ganhadores?

A promoção é válida até 25 de fevereiro. O sorteio, por sua vez, será realizado em 1º de março. Os ganhadores serão divulgados nas redes sociais do grupo @smguanabara e @atacarejogbmix.

Por que o Grupo Guanabara decidiu inovar na promoção de volta às aulas deste ano e conectar alunos com suas escolas e seus educadores?

Acreditamos em uma sociedade que funciona melhor na medida em que os sujeitos de uma mesma comunidade se conectam. Regularmente, efetuamos campanhas nas quais entidades assistenciais são beneficiadas. Nesta edição, apostamos na conexão com as escolas, que são instituições de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade.

Os clientes podem esperar mais ofertas exclusivas desse tipo ao longo de 2025?