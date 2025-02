Gramado Summit: 8 razões para aproveitar a 8ª edição

Evento conta com dois palcos principais: Convergente e Divergente. Gramado Summit / Divulgação

A área de inovação segue em constante desenvolvimento, e as empresas precisam achar formas de se manterem atualizadas. De acordo com a Pesquisa Global Hopes and Fears 2024, realizada pela PwC, mais da metade dos entrevistados mostra que há muitas mudanças acontecendo simultaneamente no mercado de trabalho. Estar aberto a conhecer novas perspectivas e debater com outros profissionais são os primeiros passos para esse caminho de inovação.

Uma forma de realizar essa troca de conhecimento é participando de eventos do segmento. Desde 2017, a Gramado Summit traz conversas importantes para o Sul do Brasil. O encontro de inovação reúne players de destaque e cases de sucesso para falarem sobre soluções desse mercado.

Em 2025, ocorre a 8ª edição entre 4 e 6 de junho, no Serra Park, em Gramado. Para participar, basta entrar no site da GramadoSummit 2025, e adquirir um ingresso.

Confira oito motivos para participar da 8ª edição da Gramado Summit:

1. Players de destaque

Todos os anos, a Gramado Summit busca trazer pessoas influentes em diversas áreas para conversar com os participantes. Nesta edição, alguns dos palestrantes já confirmados são o Ice Blue, estrela dos Racionais MC's, e Luiza Helena Trajano, presidente da Magazine Luiza.

Além disso, os convidados poderão ouvir insights do fundador da Reserva, Rony Meisler, que é destaque no mundo da moda brasileira. Outro player importante que estará presente é Tília, filha do Dennis DJ, que falará sobre a importância de estar em plataformas sociais que não são tão óbvias – como a Twitch.

– Também estamos muito satisfeitos em poder ter a Constanza Novillo, diretora de marketing da ASICS. Ela vai trazer o tema do esporte ligado diretamente às nossas áreas de conteúdo, que é uma ótima forma de ensinar sobre empreender em diferentes setores – conta o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.

2. Novos palcos

Na 8ª edição, o evento buscou inovar ainda mais trazendo dois novos palcos – o Convergente e o Divergente. A plenária principal, Convergente, será o espaço de grandes cases de carreira e de negócios. Nesse ambiente, os convidados discutirão futuros conhecidos para o empreendedorismo.

Já no palco Divergente, eles entrarão em contato com uma construção dos futuros possíveis. Os convidados explorarão ideias que levam ao dissenso, ao contraste e à oposição como catalisadores dos desafios para a inovação.

3. Troca de conhecimento

Toda a estrutura do evento é pensada para trazer mais informações e novidades para os participantes. E além de conhecer histórias de sucesso e outros cases nas plenárias, os convidados conseguirão compartilhar experiências com outros profissionais do mercado, para talvez encontrar novas soluções que revolucionem o próprio negócio.

4. Alcance novos investidores e possíveis clientes

Além de trocar experiências com outras empresas, o ambiente é propício para conhecer novos investidores e encontrar possíveis clientes. Estar presente em feiras é uma ótima oportunidade para fazer networking e se conectar com outras pessoas. Assim, os empreendedores têm a possibilidade de compartilhar o que é seu negócio, encontrar outros interessados em suas ideias e até empresas que queiram apoiá-los.

5. Evento oficial de inovação do calendário gaúcho e mundial

Este ano, a Gramado Summit conta com uma parceria do governo estadual para a realização do evento. Por isso, a feira tem uma relevância ainda maior, já que está no calendário oficial do Estado, além de ser destaque no calendário mundial de eventos de inovação.

– Conforme a Gramado Summit cresce, nos tornamos nacionais e, consequentemente, internacionais. Dessa forma, levamos o nome do Rio Grande do Sul para os quatro cantos do mundo. Assim, a feira começa a virar um negócio muito maior do que aquilo que planejamos no primeiro momento. Por isso, precisamos ter o Estado do nosso lado nos apoiando, para que consigamos fazer entregas ainda mais legais – conta o CEO.

Além do investimento para a realização da feira, o governo trouxe uma ação social interessante para a 8ª edição. Dessa vez, 400 alunos e professores de escolas públicas do Estado poderão conhecer o ambiente da Gramado Summit gratuitamente. Além disso, 30 startups poderão participar de uma exposição para todos.

6. Conheça Gramado

A escolha da cidade de Gramado como sede da feira não foi por acaso. A região já conta com uma rede hoteleira completa e diversos atrativos para os convidados aproveitarem além do evento. Culinária, atrações turísticas e belezas naturais são algumas das opções da serra gaúcha, que os visitantes conseguem usufruir durante os três dias do encontro.

7. Palco Geek

Pelo segundo ano, a Gramado Summit faz uma ponte entre o multiverso geek e os entusiastas da inovação. O Palco Geek mostra o poder que movimenta games, streaming, quadrinhos, ficção científica e atrai milhares de nerds, geeks e curiosos, um grande mercado para o Brasil. Entre os nomes confirmados para edição, estão Diego Martinez, general manager da Riot Games no Brasil, Ana "Anyazita" Muniz, narradora finalista do prêmio eSports Brasil, e Hui Jin Park, mestre em Design Studies – Applied Imagination for Creative Industries pela Central Saint Martins, Londres.

A curadoria do palco é de Rodrigo Selback, apresentador da Ubisoft TV.

– O Palco Geek é um ponto de encontro essencial para quem deseja entender como a cultura geek está moldando o futuro dos negócios, da tecnologia e do entretenimento. É um espaço onde inovação e paixão se conectam de maneira única – afirmou Selback.

8. Seja “Extraordinário”

O lema da 8ª edição da feira é “Extraordinário”. Com isso, os organizadores do evento buscam mostrar aos visitantes que não é necessário ser um gênio para ser diferente e se destacar no mercado.