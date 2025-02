83% das pessoas que alegam endividamento sofrem com insônia, diz estudo 

Ao menos 79,3% dos lares brasileiros convivem com endividamento, conforme estudo encomendado pelo Serasa em 2022. Vorda Berge | Adobe Stock | Divulgação

Uma pesquisa encomenda pelo Serasa em 2022, aponta que mais de 43% da população brasileira já sofreu com o endividamento. Por mais que não pareça surpresa para muitos, o levantamento comprovou que essa realidade é capaz de afetar a saúde mental das pessoas. Quem lida com as contas atrasadas pode perceber maior dificuldade de concentração, crises de ansiedade e até surtos de pensamentos negativos. Esses foram os principais sintomas percebidos por aqueles que participaram da Pesquisa “ Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro ”.

O CEO da Quita Boletos, Augusto da Maia Pedó reflete sobre o quanto a constante preocupação com as contas atrasadas pode afetar os relacionamentos pessoais e criar um ciclo de sofrimento emocional e financeiro entre as pessoas. Para ele, um dos caminhos que podem ser explorados para aliviar este sofrimento é falar sobre o impacto do endividamento na saúde mental.

— Acredito que conversar sobre o assunto é fundamental para quebrar tabus e incentivar a busca por soluções. Muitas pessoas se sentem envergonhadas por estarem endividadas, o que as impede de procurar ajuda e, consequentemente, de compartilhar seus relatos — explica.

Fatores responsáveis pelo endividamento

Um estudo feito em 2023, pelo Mapa da Inadimplência e Negociações de Dívidas da Serasa, revela que até o momento da pesquisa, cerca de 71,44 milhões de pessoas estavam em situação de inadimplência — o que equivale a 43,85% da população total. O artigo do Governo Brasileiro nomeia diversas causas responsáveis por este fenômeno, como:

Aspectos sociais e econômicos;

Desemprego;

Ausência e/ou pouco conhecimento sobre o tema;

Organização individual;

Comparação social causada pelas redes sociais;

Falta de controle;

Impulsividade.

Com tantas razões contribuindo para o endividamento, como a impulsividade, a falta de controle financeiro e a comparação social, uma opção é contar com ferramentas que ofereçam um respiro financeiro.

Desmistificando a educação financeira

Os dados do estudo também revelam que endividamento fez com que 57% passassem a conversar com os familiares sobre a importância de reduzir os gastos da casa e buscar soluções conjuntas. Adotar este tipo de comportamento pode causar uma sensação de alívio financeiro e esperança para quitar as dívidas, conforme especialistas.

Para aumentar a confiança sobre conseguir quitar sua dívida e, eventualmente, recuperar seu crédito — 70% das pessoas que responderam à pesquisa do Serasa alegam ter esperança de quitar suas contas — o presidente da Quita Boletos sugere algumas dicas que podem ser aplicadas rapidamente:

Acompanhar os gastos diariamente em uma planilha/agenda;

Planejamento de curto, médio e longo prazo;

Fazer metas financeiras realistas;

Determinar o quanto se pode pagar mensalmente e criar um orçamento detalhado;

Desenvolver um plano personalizado para pagar suas dívidas;

Começar uma conversa sobre finanças com familiares e membros da casa.

A jornada para sair do endividamento pode parecer desafiadora, mas com as ferramentas certas, é possível transformar essa realidade. O empresário, Augusto da Maia Pedó, reforça o quanto a Quita Boletos não é apenas uma solução prática para parcelar as contas, mas também uma parceira que entende os impactos emocionais do endividamento e trabalha para oferecer alívio e tranquilidade.

— Com a possibilidade de reorganizar suas finanças e retomar o controle do orçamento, os clientes da Quita Boletos dão um passo importante rumo a uma vida mais equilibrada e próspera. Afinal, quitar dívidas não é apenas resolver problemas financeiros; é reconquistar sonhos, confiança e qualidade de vida — finaliza.

De acordo com o empresário, o principal objetivo ao fundar a empresa era oferecer alívio financeiro e devolver a autoestima das famílias que já enfrentaram alguma situação de endividamento.

— Sabemos o quanto isso pode comprometer a saúde mental das pessoas e acreditamos que oferecer recursos personalizáveis e acessíveis pode fazer muita diferença em tantos lares brasileiros — aponta.

Sobre a Quita Boletos