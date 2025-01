Saiba o que são facilities e como o Grupo Setup oferece esses serviços

Grupo Setup personaliza serviços para empresas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Grupo Setup / Divulgação

O termo facilities tem sido utilizado no contexto corporativo e empresarial para se referir aos serviços gerais, focados na manutenção e na otimização da infraestrutura de empresas e edifícios. A atuação é mais demandada em grandes centros urbanos e regiões industriais por organizações que buscam eficiência e redução de custos operacionais em atividades fora do seu core business.

Com quase 20 anos de experiência no mercado, o Grupo Setup oferece os serviços de facilities em seu portfólio, que também inclui a atuação nos setores de energia, vigilância humana e eletrônica, manutenção de elevadores e rastreamento veicular.

– O nosso principal compromisso é garantir que o ambiente de trabalho seja seguro, funcional e propício para as operações das empresas das quais somos parceiros, além de assegurar a conformidade com normas de segurança e regulamentações – destaca o sócio-diretor do Grupo Setup, Fernando Machado.

Principais diferenciais

Atualmente, a empresa trabalha com facilities em empresas localizadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O principal destaque da atuação do Grupo é a personalização dos serviços conforme as necessidades de cada cliente.

– Nosso foco é servir nossos clientes de forma qualificada e segura. Por isso, a partir de demandas do nosso público, ampliamos os serviços especializados que abraçamos ao longo da nossa trajetória – afirma Machado.

Dentre as atividades incluídas no escopo de facilities está a conservação e a limpeza do patrimônio, essenciais em qualquer tipo de organização pública ou privada. Nessa frente, a missão do Grupo Setup é manter conservadas áreas comuns como recepções, corredores e banheiros, além de zelar pela higienização constante de pisos, carpetes, vidros e móveis.

A manutenção predial é outra atividade relacionada ao serviço de facilities e consiste no cuidado preventivo com sistemas elétricos, hidráulicos, de climatização e de equipamentos de segurança, bem como pintura, jardinagem e conservação de áreas externas.

– Contamos com profissionais especializados e com conhecimento técnico para assegurar que os imóveis nos quais atuamos estejam sempre prontos para uso, evitando danos que possam afetar as operações – ressalta o sócio-diretor do Grupo Setup.

Portaria, recepção, segurança patrimonial e monitoramento completam o escopo dos serviços de facilities e garantem o fluxo das atividades nas empresas e edifícios atendidos, facilitando a rotina de todos os envolvidos por meio da utilização de tecnologias como câmeras de segurança, alarmes e sistemas de controle de acesso.

Parceria estratégica

É por meio da oferta e da gestão de facilities que o Grupo Setup, com a sua experiência e know-how, é parceiro estratégico dos seus clientes, promovendo ambientes de trabalho mais seguros, eficientes e sustentáveis.

– Com uma gestão eficiente de infraestrutura, o ambiente corporativo pode ser transformado e os resultados das empresas podem ser potencializados – diz Machado.

Vagas abertas