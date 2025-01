Gramado Summit 2025 aborda convergências e divergências do mercado de inovação

Marcus Rossi conta detalhes da 8ª edição da Gramado Summit. Gustavo Merolli

Criada em 2017, com o intuito de trazer conversas importantes para o Sul do Brasil, a Gramado Summit chega à 8ª edição. A feira de inovação traz empresas e figuras importantes de todo o País para compartilharem insights e soluções do mercado.

Em 2024, a 7ª edição do evento reuniu cerca de 15 mil participantes, 300 palestrantes e 500 expositores. Para 2025, a feira já anunciou alguns dos principais nomes que estarão presentes, além de uma novidade para o 8º encontro.

– Neste ano, teremos dois palcos principais, Convergente e Divergente, que abordarão o futuro do setor de empreendedorismo. E também contamos com a presença de players diferenciados, como a presidente da Magazine Luiza, Luiza Trajano, e o integrante do Racionais MC's, Ice Blue – detalha o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.

A feira será realizada entre 4 e 6 de junho, no Serra Park. Para participar, basta entrar no site da Gramado Summit 2025, e adquirir um ingresso, que está por R$ 1.290 para os três dias.

Em entrevista, Rossi destaca os diferenciais da 8ª edição da feira, além de detalhar a trajetória dos sete anos do evento.

Quais são os diferenciais da Gramado Summit 2025?

Teremos uma série de trilhas de conteúdo no evento, mas duas delas se destacam. A nossa plenária principal passa a se chamar Convergente. Este será o espaço onde os participantes ouvirão grandes cases de pessoas e de negócios. Nele, de forma geral, pretendemos abordar aqueles futuros que conhecemos.

Em contraponto, criamos um palco batizado de Divergente. Esse espaço defende que a construção do futuro que conhecemos só se deu porque, em algum momento, diferentes pessoas com diversas ideias e opiniões divergiram sobre algo. Em algum momento, depois de tanta divergência, convergimos para isso que conhecemos e que chamamos de futuro.

Assim, temos esses dois palcos fundamentais da Gramado Summit, em que o convergente é o futuro que conhecemos. E ainda teremos muita discussão sobre as coisas que ainda não temos muita certeza.

Qual a importância desse evento ser feito em parceria com o governo do Estado?

A Gramado Summit é um evento que vem de patrocínio, de exposição, de ingresso, mas defendemos a ideia de que, por meio do conteúdo, as pessoas realmente têm a capacidade de mudar o rumo das suas vidas e dos seus negócios. E, agora, a feira já gera um impacto de R$ 100 milhões na economia do município, o que repercute no Estado também.

Conforme a Gramado Summit cresce, nos tornamos nacionais e, consequentemente, internacionais. Dessa forma, levamos o nome do Rio Grande do Sul para os quatro cantos do mundo. Assim, a feira começa a virar um negócio muito maior do que aquilo que planejamos no primeiro momento. Por isso, precisamos ter o Estado do nosso lado nos apoiando, para que consigamos fazer entregas ainda mais legais.

Este ano, o Estado do Rio Grande do Sul se tornou co-realizador da Gramado e, com isso, algumas ações muito legais estão acontecendo. Por exemplo, o governo trará cerca de 400 alunos e professores de escolas públicas estaduais para conhecer a feira. Também está preparando uma exposição com 30 startups e está desenvolvendo um projeto social junto para rodar dentro da Gramado Summit.

Quais são os nomes que já confirmaram a participação na feira?

Temos o Ice Blue, estrela dos Racionais MC's, e a Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, que, para mim, são o ápice do evento. Mas também estamos trazendo o fundador da Reserva, Rony Meisler, que é destaque no mundo da moda brasileiro.

Outro nome é a Tília, filha do Dennis DJ, que se posicionou como artista e ganhou muita notoriedade na Twitch. Ela vai falar, junto com um executivo da rede social, sobre essa ascensão de plataformas que não necessariamente são óbvias.

Também estamos muito satisfeitos em poder ter a Constanza Novillo, diretora de marketing da ASICS. Ela vai trazer esse tema do esporte ligado diretamente às nossas áreas de conteúdo, que é uma ótima forma de ensinar sobre empreender em diferentes áreas.

Quais soluções podem ser encontradas na feira?

Uma solução que começamos em 2024 e está sendo amplificada para 2025, é fruto de uma parceria que temos com a Sicredi Pioneira, que tem o intuito de empoderar os empreendedores locais das regiões que eles operam. Por isso, a Sicredi participará do evento com espaço físico para mostrar seus produtos, mas também com um palco de conteúdo focado em negócios conscientes.

Ainda devemos ter outras soluções incríveis, que serão uma surpresa para os participantes.

Conte um pouco mais da trajetória da feira. Como está sendo o processo de amadurecimento do evento?

Há sete anos, eu não tinha noção da proporção que tomaria o evento. Agora, segundo as maiores publicações do mercado, a Gramado Summit aparece no calendário oficial de feiras de inovação do mundo. E o legal é que nos considerávamos um encontro underground. Então, chegar neste patamar é incrível.

Nossa trajetória tem muito de fazer algo em que se acredita, independentemente dos resultados. Acho que o diferencial foi que entendemos que, em um País de dimensões continentais como o Brasil, com uma diversidade tão legal, é um erro muito grande tentarmos manter algumas discussões incríveis somente no eixo Rio-São Paulo.

Talvez, por termos sido o primeiro movimento ousado a sair desse eixo tradicional e trazê-lo para uma cidade turística, acho que conseguimos contemplar dois pilares econômicos muito legais, que são o turismo e o mundo dos negócios digitais.

Além disso, algo muito legal que aconteceu em 2023 foi o convite de fazer um evento fora do País. Esse encontro reuniu 2 mil pessoas no Uruguai, com foco no mercado brasileiro, o que foi sensacional.

Então, acho que a história da Gramado Summit sempre foi uma construção muito legal, e que segue crescendo e buscando entregas ainda maiores e melhores.

E quais são as expectativas para a edição deste ano?

Esperamos que esta seja a maior de todas as edições. Nosso objetivo é atingir cerca de 20 mil pessoas na próxima feira, mantendo uma proporção de, pelo menos, 70% do público de fora do Rio Grande do Sul.

Outra meta que buscamos cumprir é ter um número proporcional de homens e mulheres no evento e, de preferência, mais mulheres do que homens participando. Na última edição, 53% do público foi formado por mulheres, o que, para nós, é realmente muito legal.