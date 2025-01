Assessoria de investimentos gaúcha tem mais de 80 vagas abertas

Formação posiciona assessores como multiplicadores de conhecimento. Faz Capital / Divulgação

O mercado financeiro e de capitais passa por um momento de ampliação no país. Paralelamente, instituições e especialistas têm atuado em prol da democratização dos investimentos e da ascensão de novos investidores. Isso passa por fatores essenciais como tecnologia, comunicação e educação da população.

Com o desenvolvimento do setor, entra em evidência a atuação do assessor de investimentos. Esse profissional faz a ponte entre as corretoras e quem deseja investir, apresentando aos clientes os ativos mais adequados para cada objetivo e perfil financeiro.

Atualmente em ampla expansão, a Faz Capital está com mais de 80 vagas abertas em 2025. O escritório gaúcho de formação de assessores de investimentos busca novos colaboradores para manter o alto padrão de qualidade.

De acordo com o sócio e diretor comercial da Faz Capital, Ângelo Passos, o mercado de assessoria de investimentos no Brasil está atravessando uma transformação, impulsionada pela conscientização crescente a respeito da importância da educação financeira.

– A Faz Capital prevê um futuro com cenário ainda mais dinâmico, em especial por conta do avanço das tecnologias e das demandas cada vez mais complexas para os investidores modernos. A inteligência artificial e a análise de dados também estão reformulando a gestão de investimentos, permitindo a oferta de serviços mais personalizados e precisos – destacou Passos.

Segundo o gestor, o mercado está expandindo para incluir uma gama de serviços financeiros mais diversificada, indo muito além dos investimentos tradicionais.

– Essa evolução será necessária para atender a um público que busca soluções completas de planejamento financeiro, tanto pessoal quanto empresarial – comentou.

Nesta entrevista, o fundador e CEO da Faz Capital, Lucas Ferraz, dá mais detalhes a respeito das contratações e da formação desses profissionais.

Hoje, qual é a essência e o propósito da Faz Capital?

O propósito da Faz Capital une o que sabemos fazer de melhor às necessidades universais – isto é, as demandas compartilhadas e reconhecidas pelas pessoas, em especial as que compõem nosso público. O que fazemos de melhor é ajudar o cliente a traçar um plano de concretização de objetivos para que ele se sinta seguro e próspero. A partir disso, apontamos os caminhos financeiros que o levará a seu ápice: a autorrealização. Nossa missão é liderar a evolução do serviço de assessoria financeira no Brasil, contribuindo para que clientes, colegas e parceiros se tornem mais prósperos.

O que levou a Faz Capital a lançar a própria universidade corporativa?

Logo após a fundação, em 2017, percebemos que ter um setor focado em educação era fundamental para desenvolver e aprimorar talentos de acordo com os valores e a cultura da empresa. Todos os novos colaboradores passam pelo Onboarding, um processo de integração e atribuição de responsabilidades. Com o crescimento do time, porém, vimos que era o momento de otimizar as dinâmicas para ganhar escala. Foi assim que surgiu a ideia da universidade corporativa. A criação da UniFaz reflete o compromisso em capacitar e desenvolver talentos que compartilhem dos nossos valores e estejam prontos para oferecer atendimento diferenciado para os clientes.

A estratégia envolveu o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem que valoriza os assessores como multiplicadores de conhecimento – por meio de uma experiência fluida, focada em aumentar o engajamento e, especialmente, mensurar resultados. Para isso, hoje, estamos direcionados para uma gestão de treinamentos orientada por dados.

Como é composta a base de formação e como ela prepara o profissional para as demandas do presente e do futuro?

Criamos uma universidade corporativa que visa aprimorar ensinos e corroborar com o desenvolvimento humano e técnico através de conteúdos atuais. A educação sempre foi um pilar importante para nós, e acreditamos que toda empresa deve apoiar e potencializar seu capital intelectual. Nesse sentido, a base de formação para os assessores de investimento inclui aspectos da cultura corporativa, técnicas comerciais de atendimento ao cliente, produtos financeiros e capacitação em soft skills, além de abordar temas como bem-estar e saúde mental.

Com a mudança na forma de se aposentar e de viver a terceira idade, nosso olhar também visa o longo prazo. O planejamento financeiro executado pelos nossos pais e avós antigamente já não serve mais. O papel da Faz Capital enquanto instituição do mercado financeiro é ajudar, orientar e formar profissionais que tenham princípios fortes e boa capacidade intelectual e cognitiva para preparar as gerações atuais para uma vida financeira mais tranquila no futuro.

A Faz Capital está com 80 vagas abertas para 2025. O que a empresa espera dessas contratações?

Com a expansão acelerada, a necessidade de aumentar a equipe de assessores de investimentos tornou-se fundamental para manter o alto padrão de qualidade no atendimento ao cliente. Entre os aspectos que valorizamos na hora da contratação estão proatividade e visão de futuro para aprender e evoluir; plano de carreira bem definido e comprometimento com o desenvolvimento pessoal; e aptidão para a inovação. Em um mercado em constante transformação, é essencial que os colaboradores tenham abertura para integrar novos métodos e tecnologias em suas práticas diárias.

O que os novos colaboradores podem esperar da Faz Capital?

Em especial oportunidades para crescer profissionalmente por meio de um ambiente de aprendizagem contínua, com acesso a programas de capacitação que abrangem habilidades técnicas e emocionais. Somos guiados também pela cultura do sucesso. Então, trabalhar na Faz Capital significa fazer parte de uma cultura que valoriza a transparência, a colaboração e o desenvolvimento pessoal.

De quais maneiras os interessados podem se candidatar às vagas e como funciona o processo seletivo?

No nosso site, na página Carreiras, disponibilizamos um campo para envio de currículos. Além disso, divulgamos semanalmente no LinkedIn as vagas em aberto e temos um canal no InfoJobs para candidaturas. Para quem é mais tradicional, também é possível enviar o currículo para o e-mail trabalhenafaz@fazcapital.com.br.