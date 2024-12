Veja as vantagens financeiras de morar em um residencial sênior de alto padrão

Pátio interno tem ampla área de convívio com espaço para exercícios físicos. Magno Três Figueiras São Pietro / Divulgação

Dados do último Censo Demográfico, divulgado em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o Rio Grande do Sul é o Estado mais idoso do País. São 2,1 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade – ou o equivalente a 20,15% da população gaúcha. Com esse cenário, surge também a necessidade de cuidados constantes e, consequentemente, o dilema: contratar um cuidador ou apostar em um residencial?

– Trata-se de uma decisão complexa, pois envolve muitas questões, como o investimento financeiro, a confiança sobre os cuidados do cuidador com o idoso e a segurança em deixar a pessoa em um residencial. Várias dúvidas permeiam essas duas considerações – comenta a psicóloga do residencial sênior de alto padrão Magno Três Figueiras São Pietro, Lívia Laís Batista de Oliveira.

É importante ressaltar, contudo, que no residencial os benefícios podem ser maiores. Ainda mais quando o assunto é uma opção de alto padrão, que oferece grande variedade de atividades de lazer e de socialização que, na ponta do lápis, impactam positivamente o bolso dos clientes.

Vantagem financeira

Optar por um residencial sênior de alto padrão em vez de contratar um cuidador particular pode trazer diversas vantagens quando o assunto é orçamento. Quem aponta é o diretor financeiro e de controladoria do Grupo São Pietro, responsável pela São Pietro Sênior, operadora do Magno Três Figueiras São Pietro, Marcelo Ritter. Ele aponta os principais benefícios:

● Custo fixo:residenciais geralmente têm uma taxa mensal fixa, facilitando o planejamento financeiro e evitando surpresas com custos variáveis, como horas extras de cuidadores.

● Serviços inclusos: os custos em residenciais costumam incluir não apenas cuidados pessoais, mas também alimentação, atividades recreativas, transporte e serviços médicos, o que pode reduzir a necessidade de despesas adicionais.

Evita custos ocultos:com cuidadores, pode haver custos ocultos, como impostos sobre o trabalho, seguros ou a necessidade de contratar mais de um profissional para cobrir turnos. Residenciais têm uma estrutura de investimento mais transparente.

Economia em cuidados de saúde: residenciais têm acesso a serviços de saúde e monitoramento regular, o que pode prevenir emergências médicas e hospitalizações, resultando em economia nolongo prazo.

Economia em transporte:para idosos que precisam de acompanhamento em consultas médicas ou atividades externas, um residencial pode oferecer transporte, gerando economia nos deslocamentos.

Despesas comuns: em residenciais, as despesas comuns (como água, luz e internet) estão inclusas na mensalidade, o que simplifica a gestão financeira.

Prevenção de custos com segurança: residenciais oferecem um ambiente seguro, reduzindo o risco de acidentes que poderiam levar a custos médicos e de reabilitação.

Residencial de alto padrão

Pensado para unificar moradia de alto padrão, espaços de socialização e apoio de equipe especializada em cuidados seniores, o Magno Três Figueiras São Pietro iniciou sua operação em maio. O residencial conta com uma área total de seis mil metros quadrados e cinco pavimentos com 114 suítes privativas disponíveis para aluguel, que variam de 21 a 61 metros quadrados.

Para realizar essa entrega diferenciada, o residencial conta com a gestão do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas através de seu braço de atuação, a São Pietro Sênior, equipe multidisciplinar de profissionais das áreas de geriatria, enfermagem, nutrição, educador físico e hotelaria.

Atendimento com fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas também fazem parte do dia a dia dos moradores que, antes da admissão, passam por uma avaliação para formatar um plano de cuidados de saúde respeitando a privacidade e a rotina de cada hóspede.

– O Magno Três Figueiras São Pietro possui atendimento qualificado, humanizado e diferenciado a todos os residentes, proporcionando segurança, atenção, acolhimento, cuidado excepcional e escuta ativa. A equipe, em geral, traz um sentimento de pertencimento a quem convive neste lugar. Isso propicia um ambiente harmônico, positivo, seguro e de bem-estar – salienta Lívia.

Alguns diferenciais ficam por conta do rooftop com churrasqueira e ampla área de convívio com direito a horta com especiarias, sala de cinema, salão de beleza, academia, espaço para massagem e piscina térmica equipada com elevador hidráulico para acesso. A estrutura inclui ainda lavanderia, cozinha e restaurante, além de dois subsolos. O residencial também possui recepção, teleatendimento, serviço de remoção e segurança 24 horas.

– Em resumo, o Magno Três Figueiras São Pietro é indicado para aqueles que desejam garantir um alto padrão de atenção e segurança para seus familiares, com profissionais qualificados, monitoramento de saúde constante e uma infraestrutura planejada para a terceira idade – conclui Ritter.

