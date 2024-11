Projeto da Portos RS realiza visitas técnicas com a comunidade gaúcha

O transporte hidroviário realizado nos portos do Rio Grande do Sul desempenha um papel crucial no desenvolvimento dos municípios, do Estado e do país como um todo. As operações realizadas rotineiramente, ainda que desconhecidas por muitos, impactam diretamente o cotidiano dos gaúchos. Mas será que a população realmente entende tamanha importância dessa atividade? A partir desse questionamento, a Portos RS, em Rio Grande, entendeu a necessidade de ampliar suas atividades e lançou, em novembro do ano passado, o projeto Minha Cidade Tem um Porto.