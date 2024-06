Em tempos normais, comprar produtos locais já é uma prática conhecida para ajudar a fortalecer a economia regional. No entanto, após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no último mês, essa ação se tornou ainda mais crucial. Para isso, comércios como o Rissul estão destacando e promovendo a sinalização de marcas gaúchas nas prateleiras, sites e app, além de oferecer descontos especiais na compra de tais itens.