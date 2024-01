Completando 60 anos de atuação em prol dos trabalhadores rurais, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) permanece como uma voz crucial para os agricultores gaúchos. Entre as conquistas, o reconhecimento da agricultura familiar e o acesso a benefícios previdenciários e programas governamentais se destacam, impulsionando a qualidade de vida no campo.