Fundada em 1993, em Caxias do Sul, a Rotamil nasceu com o objetivo de atender às necessidades do mercado de peças e componentes para veículos pesados. A empresa surgiu a partir do ideal de Danton Nápoli Velho e foi impulsionada pela veia inovadora de seu presidente, Manfredo Nápoli Velho. Do quebra-vento de um caminhão até o reservatório de ar de um compressor, seu portfólio é diverso e atende a diversos segmentos.