Todas as quintas-feiras, por volta das 16h, um documento espécie de inventário do campo cai na caixa de e-mail de milhares de pessoas. Os destinatários vão de agricultores a instituições financeiras e órgãos internacionais, numa abrangência que vai muito além do mundo rural. Completando 35 anos de elaboração ininterrupta neste 20 de junho, o Conjuntural da Emater é fonte rica de informação e testemunho histórico do interior agrícola gaúcho.