Economia A crise da gigante BRF, uma das maiores empresas do setor de alimentos no mundo Companhia que surgiu com a fusão da Sadia e da Perdigão e mantém plantas em Lajeado, Marau e Serafina Correa vive momento de tensão com rombo milionário e tentativa de afastar presidente do conselho de administração da empresa, Abilio Diniz