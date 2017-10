Carlos Leal / Arquivo pessoal

Os rápidos avanços da tecnologia e a necessidade de cultivos mais sustentáveis são dois dos pilares do futuro do agronegócio. Mas há ainda inúmeras dúvidas sobre os caminhos a serem trilhados nos próximos 20 anos, quando se fala em desenvolvimento rural. Até quando poderemos ampliar a colheita de grãos sem esgotar recursos naturais? Haverá terras disponíveis ou precisaremos de edifícios-lavoura para alimentar a humanidade? Como diminuir o impacto das variações climáticas e a invasão de pragas?

Na tentativa de responder a estas e outras questões, Zero Hora promove, no próximo dia 14 de novembro, às 9h, no Teatro da PUCRS, em Porto Alegre, Campo em Debate O Futuro do Agronegócio. Mediado pela jornalista e colunista de agronegócio Gisele Loeblein, o encontro reunirá nomes de peso do agronegócio nacional, integrando produtores, indústrias e consultores em uma grande reunião de trabalho.

– Esperamos que os diferentes segmentos que compõem a atividade primária discutam os atuais gargalos da produção e alinhem possíveis saídas para que, em 2037, possamos colher mais e ainda ter um país cheio de potencialidades naturais. Não esperamos encontrar soluções, mas indicar alternativas – afirma Gisele Loeblein.

Entre os destaques da programação está o professor da Universidade de São Paulo (USP) Rafael Vieira de Sousa, que falará sobre a evolução dos robôs no campo. Paulo Roberto Rodrigues Martinho, analista de geoprocessamento da Embrapa Monitoramento por Satélite, abordará a inteligência territorial: ocupação e uso das terras no Brasil. O evento também traz a participação de produtores que contarão como é possível fazer a diferença na lavoura. Estarão no debate o agricultor de Alegrete Caio Nemitz e o sojicultor de Carazinho Carlos Eduardo Scheibe.

O evento, promovido pelo jornal Zero Hora com o apoio da Syngenta, marca o encerramento do projeto especial Campo e Lavoura Da Terra à Mesa. Ao longo de 2017, foram cinco edições encartadas em Zero Hora com abordagens diferenciadas sobre assuntos do meio rural. Os cadernos especiais trataram dos temas tecnologia, mercado, sustentabilidade, mão de obra e contribuições do setor à sociedade, sempre com uma linguagem leve e interativa. Para cada publicação, foram produzidos conteúdos online e vídeos exclusivos para GaúchaZH.