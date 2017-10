Você vai precisar de: Escamas de peixe Base de madeira Furador ou alicate de furar Alicate com bico chato Alicate com bico redondo Base e elos para brinco Lixa e tesoura

Passe a lixa para tirar os excessos nas bordas. Fixe o elo e a base do brindo com ajuda dos alicates.

Dicas

- Escamas mais comuns para artesanato no RS: miraguaia (mar), corvina (rios de água salobra e mar) e piava (rio).

- Você pode encontrar as escamas no Mercado Público de Porto Alegre.

- Se quiser tingir a escama, adicione três colheres de sopa de erva-mate em uma xícara de água fervendo. Coe, deixe esfriar e mergulhe as escamas de molho por uma hora até duas semanas, dependendo da cor desejada. Também pode ser utilizada casca de cebola, água do feijão e chás (camomila, macela, hibiscos).