Para qualquer tipo de produção, a escolha da cultura deve levar em consideração as condições do local. Nesse caso, é importante optar por vegetais que se adaptem à baixa insolação, como, por exemplo, a hortelã, o orégano, a cebolinha, a salsa e o coentro. Mesmo assim, é importante que se tenha algumas horas de sol.

As plantas são autotróficas, ou seja, possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, por meio da fotossíntese. Seu crescimento e desenvolvimento são influenciados pela radiação solar, o que maximiza a importância da incidência de sol em temperos e hortaliças.

Mesmo assim, algumas plantas se adaptam a menor insolação, principalmente os temperos (hortelã, cebolinha, orégano, salsa e coentro). Ressalta-se que o pleno desenvolvimento das plantas está relacionado às condições de cultivo – como na quantidade de água disponibilizada, nutrientes do solo e radiação solar.

O déficit hídrico, deficiência de nutrientes e locais sem insolação farão com que as plantas não se desenvolvam com toda a sua potencialidade, o que influenciará suas características organolépticas (sabor, cor e textura).