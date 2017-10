Os microrganismos são os principais responsáveis pela reciclagem de nutrientes, em especial nitrogênio, enxofre e fósforo, fundamentais para a vida do solo e a nutrição das plantas. Além disso, muitas espécies animais e vegetais têm sua sobrevivência dependente destes seres. É o caso dos ruminantes que necessitam dos microrganismos do rúmen para desdobrar a celulose dos pastos ingeridos e assim transformá-los em proteínas de alta qualidade. Nas plantas, podemos citar a simbiose entre as leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio da atmosfera o que, aliás, também ocorre com gramíneas embora de forma diferente. O desenvolvimento de pesquisas buscando bactérias mais eficientes em fornecer nitrogênio atmosférico para o arroz, trigo, milho, etc., como fizemos com as leguminosas, nos permitirá assegurar a independência do nitrogênio oriundo do petróleo, fonte cara e finita em breve prazo.