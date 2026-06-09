Sexo e Relacionamento

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Lubrificantes, óleos, perfumes vaginais e géis beijáveis: quais os riscos dos cosméticos sensuais para a saúde íntima?

Produtos vendidos em sex shops e farmácias podem causar irritações e desconfortos; veja orientações

Yasmim Girardi

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