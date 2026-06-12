Sexo e Relacionamento

Um dia especial
Notícia

Em um jantar romântico ou em um balão nas alturas: o pedido de namoro ainda é essencial nos relacionamentos?

Especialista aponta que a oficialização é um momento para alinhar expectativas e definir regras e limites

Yasmim Girardi

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