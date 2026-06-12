Em um jantar romântico ou em um balão nas alturas: o pedido de namoro ainda é essencial nos relacionamentos?

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Marina e Henrique oficializaram a relação em janeiro de 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Há quem transforme o pedido de namoro em um grande espetáculo, os que preferem gestos mais intimistas e, ainda, aqueles que, em um dia comum, simplesmente não conseguem mais esperar e perguntam sem rodeios: “Quer namorar comigo?”.

Independentemente da forma, o momento é um marco importante para muitos casais, representando a transição da fase de "ficantes" para um compromisso assumido, com regras e expectativas alinhadas.

Os atores Marina Greve, 27, e Henrique Strieder, 26, já sabiam que namorariam antes de qualquer oficialização. Na sala de jantar do apartamento que dividem em Porto Alegre, há uma cristaleira com louças que os dois compraram juntos quando ainda não eram um casal. Ela conta que estava se preparando para morar sozinha e ele, na época no cargo de ficante, se ofereceu para ajudar a pagar os itens.

— Nos conhecemos em 2017 e sempre fomos muito amigos, mas essa parte da nossa relação só surgiu em 2023, quando começamos a ficar. E para mim era importante ser pedida em namoro. Eu queria ter esse momento, de oficializar, de saber que dia exatamente começou, para ter essa data marcada e poder comemorar — afirma Marina, que também é professora.

Os dois começaram a se envolver romanticamente em junho de 2023. Na época, Marina havia recém terminado um relacionamento e tinha sinalizado para Henrique que, quando estivesse pronta para namorar novamente, ele saberia. A relação entre os dois amigos evoluiu e, em 11 de janeiro de 2024, ele a pediu em namoro.

— Fomos vivendo nossas vidas, compartilhando muitas coisas juntos, e aí um dia eu percebi que tinha chegado o momento de fazer o pedido. Ela gosta muito de quebra-cabeças, então peguei uma foto de uma viagem que fizemos para o Uruguai naquela virada do ano, transformei em quebra-cabeça no photoshop, imprimi, escrevi “quer namorar comigo?” atrás e recortei — conta o ator, que também atua como produtor audiovisual.

Ele também escreveu uma carta e leu enquanto ela montava o quebra-cabeça sobre uma mesa de vidro.

— Depois, disse para ela olhar por baixo para ver o que estava escrito.

Henrique relata que, no dia, estava apresentando um espetáculo na Casa de Cultura Mario Quintana e precisou imprimir e recortar a imagem durante o intervalo. Depois do pedido, fez um jantar romântico para os dois, com direito a um vinho que Marina queria experimentar. Na rolha da garrafa, que fica em uma estante na sala, escreveram a data e o novo título: namorados.

Um bom pedido de namoro depende da vontade dos dois

Para Marina, o jeito que Henrique escolheu para oficializar a relação foi perfeito. Foi íntimo, cheio de significado e romantismo, como ela já sabia desde o início que queria. A psicóloga e terapeuta de casais Carolina Abianna defende que o respeito pela vontade do outro e pela história que os dois estão construindo como casal é essencial na hora de planejar um pedido de namoro:

— A surpresa é muito bacana quando parte de um lugar de demonstrar que realmente conhecemos a pessoa com quem estamos. Então a forma com que esse pedido vai ser feito depende muito de como é aquele casal. Porque, para alguns, uma conversa e um alinhamento de expectativas é o bastante. Outras pessoas querem e se dedicam a fazer grandes demonstrações públicas de afeto. Tem que ver o que faz sentido para os dois.

O balão passou por dentro das nuvens e parou acima delas. E o pedido foi lá, bem no alto. Foi incrível AMANDA EV, 26 ANOS Técnica de planejamento de manutenção aeroportuária

A técnica de planejamento de manutenção aeroportuária Amanda Ev, 26, sempre deixou claro para o engenheiro de alimentos Leonardo Lauffer, 29, que queria um pedido de namoro memorável. O primeiro date do casal foi em novembro de 2022 e a oficialização ocorreu em julho de 2023, no litoral catarinense.

Casal oficializou a relação nas alturas. Amanda Ev / Arquivo Pessoal

O então ficante a convidou para uma viagem a Praia Grande, no Estado vizinho. Na entrada da cidade, Amanda conta que avistou os balões, mas que não tinha ideia do que estava por vir. Os dois dormiram em uma cabana e, na manhã seguinte, às 4h, acordaram para um passeio "surpresa".

— No lugar, eles estavam enchendo os balões, mas eu não imaginei que ele ia me pedir em namoro. Porque já estávamos meio que namorando, então pensei que era só um presente de aniversário. Tinha balões sozinhos, que daí as pessoas usam para pedido de casamento e ia ficar muito na caro. Nós pegamos um que tinha mais pessoas, e ficou só nós dois no cantinho. E daí o balão passou por dentro das nuvens e parou acima delas. E o pedido foi lá, bem no alto. Foi incrível — conta.

Durante o pedido, o agora namorado entregou um rolo de filme com várias fotos dos dois juntos. Na última, a pergunta que oficializava a relação estava escrita. Amanda brinca que, apesar de ter dito que queria um pedido de namoro bonito, acha que Leonardo superou as expectativas.

Os dois também têm um quebra-cabeça do registro. Amanda Ev / Arquivo Pessoal

Não existe tempo mínimo para oficializar a relação

Entre as regras não existentes de como fazer um pedido de namoro, está a do prazo perfeito. Para alguns casais, a decisão vem depois de poucas semanas; para outros, só faz sentido após meses de convivência.

Mais importante do que o tempo, é o momento da relação. Carolina defende que, quando há reciprocidade, expectativas alinhadas e os dois entendem que estão construindo algo na mesma direção, a oficialização tende a acontecer de forma natural.

É essencial ter essa oficialização porque traz uma noção de pertencimento. E a necessidade de pertencer é inerente da nossa constituição enquanto seres individuais e sociais. CAROLINA ABIANNA Psicóloga e terapeuta de casais

No caso do relações públicas e estudante Ben Dias Vargas, 32, e do psicólogo Pedro Lied, 29, a fase de ficantes foi intensa. Os dois se conheceram em um aplicativo de namoro, em 2023, em uma época em que Ben tinha recém saído de um relacionamento de cinco anos e Pedro já estava solteiro há alguns anos.

A oficialização, que ocorreu em maio daquele ano, veio um mês depois que os dois começaram a ficar.

Pedro (de camiseta preta) e Ben (de jeans) agora são noivos. Ben Dias Vargas / Arquivo Pessoal

— A nossa relação foi se intensificando e essa vontade surgiu naturalmente. Fomos jantar no Bom Fim e, no caminho, o Pedro me perguntou quando poderia me pedir em namoro. Eu olhei para ele, olhei para o relógio, era tipo 20h29min e eu disse que poderia ser depois das 20h30min. Ele riu, me pediu em namoro e foi ali que começou. Nunca tinha sido pedido em namoro, mas me senti muito respeitado e amado — conta Ben.

Oficializar o namoro é necessário?

Embora muita gente considere que a oficialização do namoro seja apenas uma formalidade — ou desnecessário nos relacionamentos atuais —, Carolina defende que esse passo tem um papel importante na construção da parceria. Mais do que um grande gesto, o momento serve para tornar explícitas as expectativas de cada um, definir acordos, limites e o tipo de compromisso que está sendo assumido.

— É essencial ter essa oficialização porque traz uma noção de pertencimento. E a necessidade de pertencer é inerente da nossa constituição enquanto seres individuais e sociais. É super necessário para que possamos avançar em direção a um relacionamento mais maduro, que atende nossas necessidades e nossas expectativas — pontua a psicóloga.

Em outras palavras, é quando a relação deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma escolha compartilhada, com algumas especificações. A psicóloga reforça que é o momento de parar para conversar honestamente sobre expectativas, regras e limites dentro da relação. É importante que os casais possam expressar seus desejos e seus medos para que, juntos, definam o que faz sentido para aquele namoro.

Ben e Pedro, por exemplo, aproveitaram a formalização para definir, entre tantas outras coisas, que o relacionamento seria monogâmico.

A oficialização do namoro dá esse espaço para estreitar o que cada um quer e poder construir uma relação de maior satisfação. CAROLINA ABIANNA Psicóloga e terapeuta de casais

Além dessa definição, que pode ser óbvia para alguns casais, mas que ainda sim precisa ser externalizada, a psicóloga pontua que podem debater sobre o que consideram traição, que tipo de interações humanas deixam o outro desconfortável, quais os traumas que cada um carrega, como se sentem amados, e tantos outros detalhes.