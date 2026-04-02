Síndrome de DiCaprio: por que homens buscam mulheres mais novas para relacionamentos amorosos?

Ler resumo

Leonardo DiCaprio, 51, namora a modelo Vittoria Ceretti, 27. Montagem fotos Mike Coppola/Amy Sussman / /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

De Leonardo DiCaprio a Madonna, não faltam exemplos de famosos que, ao longo da vida, se relacionaram majoritariamente com pessoas mais jovens, tornando a diferença de idade um traço recorrente. Fora dos holofotes, porém, esse padrão segue presente no cotidiano, e especialistas apontam que pode carregar uma série de significados e desafios para os dois.

A preferência por parceiros mais novos está longe de ser novidade, mas voltou ao centro do debate após recentes debates sobre os relacionamentos do ator de Titanic (1997), que costuma escolher namoradas na casa dos 20 anos. Na internet, a expressão "síndrome de DiCaprio" tem se popularizado ao ser utilizada para descrever esses romances.

O psicólogo e terapeuta de casais Rafael Boucinha afirma que relações com diferença de idade podem, sim, ser legítimas e permeadas por amor, mas ressalta que determinados padrões merecem um olhar mais atento:

— Em muitos casos, podemos enxergar uma dinâmica de o mais novo ser mais vulnerável e de a pessoa mais velha estar no controle da situação. Pensando na Teoria do Esquema (TE), pode ser que essa pessoa com mais idade tenha medo de ser abandonada, por exemplo, e, para não correr esse risco, só assume relações em que pode se manter no controle, seja por ser mais experiente, mais rica, mais famosa.

Ele acrescenta que é difícil avaliar com precisão os medos, pensamentos e aspectos inconscientes que podem estar por trás desse tipo de escolha afetiva sem acompanhamento. Ainda assim, defende que a observação desses comportamentos permite levantar hipóteses e abrir questionamentos, sem que isso signifique cravar diagnósticos.

Para especialistas, o mais comum é que homens busquem mulheres mais novas. Татьяна Волкова / stock.adobe.com

Para a psicóloga e especialista em relacionamentos Daiane Espindola, a preferência por parceiras mais jovens, especialmente entre homens, está inserida em um contexto já normalizado na sociedade. Segundo ela, embora a diferença de idade apareça em relações de ambos os gêneros, os significados atribuídos a essas escolhas tendem a variar:

— O homem é visto como um alfa, com maior capacidade, como se uma mulher mais nova fosse o troféu dele. No caso de mulheres mais velhas buscando homens mais novos, não vejo tanto essa questão de controle, mas tem uma validação de autoestima também. Acho que elas acabam buscando os mais jovens porque querem um cuidado diferente. Os homens das novas gerações, às vezes, têm a mente mais aberta e não têm tanta rigidez nos papéis de gênero.

Por que a juventude é atraente?

Em diferentes contextos ao longo do tempo, a juventude esteve ligada à ideia de maior fertilidade e capacidade reprodutiva, especialmente no caso das mulheres. A questão biológica ajudou a consolidar esse valor no imaginário social.

Hoje, ainda que esses critérios não se apliquem da mesma forma, a sociedade segue associando atributos como beleza, vitalidade e disposição aos mais jovens. Essas características, no entanto, não são exclusivas de uma faixa etária nem definem, por si só, quem é mais atraente.

— O físico tem um papel importante nesse interesse amoroso. Mas, olhando para a parte da psicologia, acho que o fato de a pessoa mais nova não estar com a identidade totalmente construída chama mais atenção. Isso possibilita que o mais experiente tenha o controle da relação, seja o mais confiável, influencie mais — avalia a psicóloga.

Daiane pontua que essa busca também pode partir de um lugar de insegurança, mais ligado à necessidade de segurança do que necessariamente ao controle. Segundo ela, envolver-se com pessoas mais jovens pode funcionar como uma forma de reafirmar a própria autoestima, aparência e até a sensação de ainda ser desejado, jovem e relevante.

Fases diferentes

Para ambos os especialistas, a diferença de fases de vida é um ponto central a ser considerado nesse tipo de relação. Eles destacam que estar em momentos muito distintos da trajetória pessoal e profissional pode intensificar inseguranças e gerar conflitos.

— Em vários momentos, esse casal vai notar desníveis importantes. Uma menina de 20 e poucos anos finalizando o Ensino Superior e começando a vida profissional está em um momento muito diferente de um homem com 50 e poucos anos que já tem uma carreira consolidada e daqui a pouco vai se aposentar. Que coisas comuns há entre essas duas pessoas para que possam se apaixonar? — indaga Boucinha.

Conflitos geracionais podem surgir quando a diferença de idade é grande. zinkevych / stock.adobe.com

Para ele, é natural que pessoas em diferentes momentos de vida se relacionem. Uma pessoa mais jovem, por exemplo, pode iniciar um novo esporte, se integrar a um grupo com interesses em comum e, a partir daí, criar conexões com alguém mais velho. No entanto, mesmo quando existe esse terreno compartilhado, o descompasso entre as fases de vida pode trazer desafios ao longo da relação.

Voltando ao caso de Leonardo DiCaprio, 51, e da namorada, a modelo Vittoria Ceretti, 27, o psicólogo questiona até que ponto ambos estão vivendo de acordo com os marcos associados a cada faixa-etária. O ator pode estar optando por frequentar os mesmos ambientes que a parceira e adotar uma rotina mais próxima à dela, enquanto ela, por outro lado, pode estar inserida em um ritmo e em prioridades mais comuns a alguém com mais tempo de trajetória.

— Tem os conflitos geracionais, também. Se pararmos para pensar, cada geração tem, mais ou menos, 10 anos de espaço. Quando falarem de música, vivências, filmes, gostos, vão ver que as referências nem sempre são as mesmas. As pessoas são moldadas dentro das suas gerações, então também acaba sendo importante — complementa.

Existe diferença de idade ideal?

Na internet, existe uma ideia de que um cálculo pode ajudar a descobrir a idade mínima aceitável para um parceiro amoroso. Segundo a teoria, é preciso dividir a idade por dois e somar sete. Por exemplo, para uma pessoa de 50 anos, o ideal seria encontrar alguém com, pelo menos, 32 anos. Os especialistas deixam claro que essa brincadeira não tem fundamento.

Para os psicólogos, não existe uma diferença de idade ideal para que um relacionamento dê certo. Eles ressaltam que fatores como fase de vida, expectativas, dinâmica emocional e contexto social precisam ser levados em consideração. Segundo eles, é a forma como o casal lida com esses pontos que pode determinar se a relação consegue se desenvolver, mesmo diante de possíveis atritos.











