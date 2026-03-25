Sexo e Relacionamento

Ginástica íntima
Notícia

Muito além de performance sexual: qual a importância e os cuidados necessários para praticar pompoarismo

Exercícios podem prevenir condições que afetam a saúde íntima e a qualidade de vida das mulheres

Yasmim Girardi

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