Sexo e Relacionamento

Sentimento do momento
Notícia

Cansaço e descrença nas relações amorosas: o heteropessimismo tem solução?

O aumento de feminicídios e discursos misóginos nas redes sociais reforça a percepção de que se relacionar com homens pode ser emocionalmente exaustivo e perigoso

Yasmim Girardi

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