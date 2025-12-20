Sexo e Relacionamento

Casamento civil no RS: levantamento aponta que mulheres têm deixado de adotar sobrenome do marido

Dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado mostram que percentual caiu de 41,46% para 28,66%, de 2003 para 2024

Isadora Garcia

