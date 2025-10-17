Sexo e Relacionamento

Papo de casal
Notícia

Linguagens do amor existem? O que diz a ciência sobre conceito viral nas redes sociais

Ideia foi descrita em livro publicado nos anos 1990 por pastor batista e conselheiro matrimonial norte-americano; estudo recente encontrou lacunas na proposta da obra

Isadora Garcia

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS