Sexo e Relacionamento

Comprimidos do prazer
Notícia

Viagra feminino existe? Especialista explica mitos e verdades sobre afrodisíacos para mulheres

Ainda que os Estados Unidos tenham aprovado medicamentos com esse objetivo, médica chama atenção para os efeitos colaterais das drogas

Letícia Paludo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS