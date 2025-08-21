Sexo e Relacionamento

Permissão para não contar
Notícia

"Agora é consensual": entenda o que é o relacionamento DADT, que desafia a transparência entre o casal

Sigla se refere a relações abertas nas quais os parceiros optam por não compartilhar detalhes de envolvimentos com outras pessoas

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS