Quem sente mais prazer com sexo anal? Estudo analisa estímulos em homens e mulheres

Embora mulheres pratiquem mais sexo anal receptivo do que os homens, eles têm probabilidade maior de alcançar o orgasmo com esse estímulo do que elas. Foi isso que um estudo publicado recentemente na revista científica Oxford Academic apontou. A pesquisa, realizada com quase mil adultos cisgêneros, teve como objetivo mapear as zonas de prazer no reto e entender como diferentes regiões anatômicas estão associadas ao clímax.

Os dados foram coletados por meio de um questionário online respondido por 498 mulheres e 466 homens que relataram experiências com sexo anal receptivo. Os pesquisadores consideraram qualquer episódio em que a pessoa foi penetrada pelo ânus, seja por alguma parte do corpo do parceiro, como dedos, língua ou pênis, ou por brinquedos eróticos.

Segundo o levantamento, 19% das participantes afirmaram conseguir atingir o orgasmo exclusivamente com esse tipo de estímulo. O índice fica bem abaixo dos 39% relatado pelos homens. O andrologista Gabriel Veber explica que, para o sexo masculino, a região pode ser prazerosa por diferentes motivos:

— A região anal é bastante enervada. Às vezes, o toque nessa região já gera algum tipo de sensação prazerosa. A ideia anatômica por trás do prazer anal em homens é a proximidade com a próstata. Talvez os nervos do feixe neurovascular prostático (estrutura composta por nervos, vasos sanguíneos e linfáticos que correm junto à próstata e tem um papel essencial na ereção do pênis) e do nervo pudendo (que tem uma responsabilidade na sensibilidade dessa região genital) sejam estimulados.

Os homens evitam falar sobre isso pelo 'risco' de serem taxados como homossexuais pelo fato de que sentem prazer com o estímulo anal. GABRIEL VEBER Andrologista

Já para o sexo feminino, a prática anal pode ser interessante porque estimula regiões sensíveis ao toque e conectadas a terminações nervosas relacionadas ao prazer. Mas a ginecologista e sexóloga Joana de Araujo defende que a sensação não é unanimidade entre as mulheres.

— O estímulo sexual, seja ele clitoriano, vaginal ou anal, pode ser prazeroso. Temos terminações nervosas para o prazer em quase todo o corpo. O estímulo de zonas erógenas, como do seio, do pescoço, atrás do joelho e, neste caso, do ânus, podem ser prazerosos por causa dessas terminações nervosas. Então, as mulheres podem, sim, ter orgasmos com o sexo anal. Desde que elas sigam algumas regras para a prática trazer prazer mesmo, e não dor — pontua.

Um dos objetivos centrais do estudo era identificar as regiões do reto associadas ao prazer durante o sexo anal receptivo. A área mais citada foi a anterior superficial, na parte frontal do reto, próxima à próstata nos homens e a estruturas sensíveis nas mulheres, como o clitóris. Já as regiões mais profundas e posteriores foram raramente associadas ao prazer. Para os autores, fatores anatômicos e neurológicos ajudam a explicar esses resultados.

Obstáculos ainda cercam o prazer anal

O estudo não explorou diretamente variáveis subjetivas como estigma, tabus, dúvidas ou sentimentos de vergonha. Ainda assim, os pesquisadores sugeriram, com base na literatura existente, que esses fatores podem influenciar a experiência de sexo anal receptivo, tanto para as mulheres, quanto para os homens.

— Para as mulheres, o sexo anal é um tabu muito grande. Então, ainda é muito pouco conversado, mesmo dentro dos consultórios. Quando o assunto surge, é com vergonha e para tirar dúvidas. Às vezes, também aparece uma culpa por parte da paciente, por fazer sexo anal e gostar — acrescenta a ginecologista e sexóloga.

Ela explica que essas barreiras podem permanecer presentes no pensamento das mulheres durante o ato sexual, interferindo diretamente na experiência. Esses preconceitos podem impedir que a mulher relaxe, se entregue ao momento e explore as sensações envolvidas, o que dificulta a possibilidade de sentir prazer.

— Quando tem dor no sexo anal, é porque ou a mulher não confia no parceiro, ou não teve preliminares o suficiente, ou não está tão excitada, ou está fazendo sexo anal só para agradar o parceiro. Fica com todos esses tabus na cabeça e não relaxa, não aproveita. Têm mulheres que vão para a experiência com esse pensamento de que não vão gostar, antes mesmo de tentar, por causa dos tabus — avalia Joana.

O sexo anal receptivo também pode ser cercado de restrições sociais e desconforto entre os homens. O estudo ouviu não apenas homens gays e bissexuais, mas também homens heterossexuais, ampliando o entendimento sobre como diferentes grupos vivenciam o sexo anal receptivo.

— Os homens evitam falar sobre isso pelo "risco" de serem taxados como homossexuais pelo fato de que sentem prazer com o estímulo anal. Inclusive, a relação anal passa a ser mais frequente conforme o envelhecimento ou amadurecimento da relação. Mas, teoricamente, todo homem poderia sentir prazer com essa região estimulada. Cada pessoa tem uma sensibilidade, então depende da intimidade, do momento — afirma Veber, médico especializado na saúde masculina.

Dicas para uma experiência mais prazerosa

Para que o sexo anal receptivo seja mais prazeroso e seguro, Joana e Veber recomendam alguns cuidados básicos que ajudam a evitar desconforto e a tornar a experiência mais positiva:

Usar camisinha : protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), já que a mucosa anal é mais sensível e suscetível a infecções locais

: protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), já que a mucosa anal é mais sensível e suscetível a infecções locais Investir em lubrificantes : o ânus não produz lubrificação natural, então o uso de lubrificantes à base de água é essencial para evitar dor e reduzir o atrito

: o ânus não produz lubrificação natural, então o uso de lubrificantes à base de água é essencial para evitar dor e reduzir o atrito Relaxar o corpo e a mente : a tensão pode dificultar a penetração e tornar a experiência desconfortável

: a tensão pode dificultar a penetração e tornar a experiência desconfortável Confiar no parceiro: sentir-se seguro favorece a entrega e a comunicação durante o ato

sentir-se seguro favorece a entrega e a comunicação durante o ato Ir com calma: avançar aos poucos permite que o corpo se adapte ao estímulo.