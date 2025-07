Pansexual, abrossexual e assexual: o que significam e quais as diferenças

Termos da sigla LGBT+ têm aparecendo com mais frequência, principalmente entre os mais jovens.

A diversidade sexual tem ganhado cada vez mais espaço de discussão, especialmente nas redes sociais. Termos da sigla LGBT+ , que até então eram desconhecidos ou pouco identificados – como abrossexual, pansexual e assexual – têm aparecendo com mais frequência, principalmente entre os mais jovens.

Abrossexual

A definição é simples: trata-se de uma orientação sexual caracterizada pela volatilidade do interesse romântico e sexual. Essas mudanças podem ocorrer tanto na intensidade do desejo quanto no gênero da pessoa por quem se sente atração.