"Impacto positivo na educação sexual": Jairo Bouer e Laura Muller avaliam conversas sobre sexo na mídia tradicional

Especialistas ganharam a confiança dos jovens dos anos 1990, 2000 e 2010. Jairo Bouer / Laura Muller / Arquivo Pessoal

Falar sobre sexo de forma clara, segura e acessível é, há décadas, uma missão que comunicadores assumem como compromisso. Nos anos 1990 e 2000, nomes como Jairo Bouer e Laura Muller quebraram tabus ao levar educação sexual à TV aberta e ao rádio em horário nobre.

Hoje, os grandes veículos já não reservam o mesmo espaço para o tema, e é na internet que esse tipo de conversa tem acontecido.

Quem já leu a coluna Sexo e Saúde na FolhaTeen, da Folha de S.Paulo, ouviu o programa Fala Aê na Rádio Atlântida ou assistiu ao Erótica MTV nas noites de quarta-feira provavelmente conhece o doutor Jairo Bouer. Médico psiquiatra, o especialista trabalha com temas voltados à sexualidade desde o início da carreira e, aos poucos, ganhou a confiança dos jovens de gerações passadas.

— Quando eu comecei, no início dos anos 1990, a gente tinha menos espaço para essa discussão de sexualidade nos grandes veículos de comunicação. Em um mundo sem internet, em que não existia a capilaridade que a gente tem das redes sociais hoje, as informações ficavam muito concentradas na grande mídia. Esse era o canal para falar com o público — relata Bouer.

Ele lembra ainda que, nos anos 1980, Marta Suplicy, na época sexóloga, tinha um quadro na TV Mulher, nas Manhãs da Globo, chamado Comportamento Sexual. Segundo o Memória Globo, foi a primeira vez que o assunto foi abordado na televisão aberta.

O médico admirava o jeito com que ela conversava diretamente com as mulheres brasileiras sobre sexualidade e pensou que queria fazer algo parecido para os adolescentes, com uma linguagem objetiva e sem rodeios.

Os jovens passaram a se sentir confortáveis para fazer qualquer tipo de pergunta relacionada ao assunto. O especialista deixou claro que era um espaço seguro, sem necessidade de filtro ou vergonha. Até hoje, nas redes sociais, ele recebe dúvidas referentes a comportamentos sexuais, fetiches, tamanho e aparência dos órgãos genitais, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gravidez, entre outras coisas que preocupam a galera dessa idade.

— A gente precisava falar de sexo e naturalizar essa discussão para que o sexo se aproximasse da questão do prazer, do desejo, da saúde, do dia a dia, da vida cotidiana, de fazer parte da essência de todos. E não só como algo que viesse ligado a risco, a proibição, a polêmica, a tabu. Então acho, que de alguma forma, a gente contribuiu para isso. A gente estava, naquele momento, muito preocupado em passar a informação da saúde, da sexualidade, do prazer, do desejo, do combate aos preconceitos — avalia.

Médico psiquiatra, Bouer fala de sexo na mídia desde os anos 1990. Jairo Bouer / Arquivo Pessoal

"Um amigo pediu para eu perguntar..."

Quem ligou a televisão aos sábados à noite para assistir Altas Horas, entre 2007 e 2022, certamente lembra da sexóloga Laura Muller. A especialista contava com um tempinho no programa para responder dúvidas sobre sexo da plateia e dos convidados.

Seu espaço na TV aberta ficou marcado pela forma com que as perguntas chegavam, muitas vezes mascaradas: "minha irmã quer saber..." ou "um amigo pediu para eu perguntar...".

— Acho que falar sobre sexo num programa tão grande, voltado para o público jovem, e falar daquela forma que a gente falava, aberta, esclarecedora, também divertida, leve, é um jeito de fazer educação sexual muito poderoso. Porque a gente consegue levar o conteúdo com qualidade, de um jeito leve, e impactar muitas pessoas ao mesmo tempo. Acho que a gente ter espaços para fazer educação sexual é algo muito positivo — avalia a psicóloga e comunicadora.

Sexóloga ganhou fãs após participar do Altas Horas. Laura Muller / Arquivo Pessoal

Mesmo se tornando uma das figuras mais lembradas quando o assunto é falar sobre sexualidade na televisão brasileira, Laura não se vê como uma desbravadora. Ela lembra que outros nomes importantes já falavam sobre o tema antes dela.

Ainda assim, reconhece que houve um diferencial em sua trajetória. Ao integrar o elenco fixo do Altas Horas, teve a chance de abordar o tema em um programa com alcance nacional:

— Percebo que muita gente ouviu bastante os bate-papos do Altas Horas. Nas ruas, até hoje as pessoas me param, falando que sempre ouviram muito. Mães e pais falando que conversavam com os filhos a partir das minhas conversas, jovens falando que descobriram muitas coisas e que levavam os assuntos para grupos de amigos, professores. Acho que teve, de fato, um impacto positivo na educação sexual.

Papo sobre sexualidade nas redes

A internet se tornou o novo palco dessas discussões. Ao mesmo tempo, conversas sobre sexo nos meios de comunicação tradicionais, como TV aberta e rádio, além de revistas impressas, perderam espaço. Quadros e colunas que antes abordavam sexualidade de maneira educativa e acessível também deixaram de existir.

— O grande diferencial hoje é essa questão de todo mundo falar de sexo ou sexualidade. Todo mundo tem espaço. Por um lado é bom, porque democratiza a troca de informações. Mas pode ser complicado, porque nem sempre as pessoas que estão falando têm todo o conhecimento e os cuidados para falar. Como, muitas vezes, a maior parte dos jovens se educa sobre sexualidade nas redes sociais, se eles vivem numa bolha em que alguém faz comentários equivocados, errados ou imprecisos, há chance dessa desinformação prosperar — pondera Bouer.

É preciso ter senso crítico

Os especialistas, que hoje também produzem conteúdo para as redes sociais, não enxergam a saída desses meios tradicionais como parte de uma passagem de bastão para novos nomes da educação sexual. Laura pontua que a resistência diminui a medida que mais pessoas falam sobre o assunto, o que é benéfico, em termos de acesso à informação. Para ela, o cenário atual é diferente e exige atenção redobrada do público:

— Sempre oriento que a gente precisa escolher esses conteúdos. A internet está aí numa pluralidade de informações, e a gente precisa ver se é um profissional renomado, se ele tem gabarito para falar daquilo. A gente vai precisar ter bom senso. Se a gente pensa em mundo jovem, pais e educadores precisam trabalhar nos jovens esse senso crítico para que quando cheguem na fase adulta, tenham esse senso crítico bem afinado para poder separar os conteúdos que funcionam dos que não são tão bacanas assim.

Esses são alguns exemplos que surgiram nas últimas décadas e que também conquistam a confiança dos jovens ao abordar temas sobre sexualidade para diferentes públicos.