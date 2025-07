Taquicardia e dúvidas antes da saída podem ser normais. gorynvd / stock.adobe.com

Escolher o lugar, encontrar a roupa ideal, pensar no que dizer, imaginar mil cenários antes mesmo de sair de casa. O que deveria ser leve e divertido muitas vezes se transforma em mãos suadas e coração acelerado. A ansiedade que ronda os primeiros encontros é mais comum do que parece – e costuma se manifestar de jeitos e momentos diferentes. A boa notícia é que pode ser administrada com algumas estratégias simples.

Para o estudante de Odontologia Victor Ferreira, 27 anos, o nervosismo antes de um primeiro encontro costuma ser passageiro e depende da pessoa com quem vai se encontrar.

— Se for uma pessoa que esteja almejando, conquistando, fico muito nervoso. Começo a roer a unha, visto uma roupa e boto outra, escolho um perfume e penso "será que vai me deixar muito doce? Ou muito amadeirado?". Fico assim mesmo, na neura. Mas quando estou lá, consigo lidar muito bem, não pareço nervoso. Assim espero, né? — brinca.

Para o psicólogo Gustavo Affonso Gomes, a ansiedade é causada, majoritariamente, pelas idealizações criadas durante o processo. Existe a pressão de corresponder ao que o outro pode estar esperando e de, também, ter suas expectativas correspondidas.

— Nós depositamos expectativas desde o começo nesses parceiros. No primeiro encontro, em que tudo ainda é desconhecido, é como se estivéssemos pisando em ovos. Essa insegurança surge porque ainda estamos conhecendo a pessoa e idealizamos muito ela. Gera muita ansiedade, porque a pessoa fica em um lugar muito específico e forte para nós — conta o profissional.

IA para preparar o primeiro encontro

O especialista, que também atende casais, explica que escolher o lugar do primeiro encontro também é um causador de ansiedade. Segundo levantamento feito pelo happn, aplicativo de relacionamentos, quatro em cada 10 usuários brasileiros temem essa etapa.

Dentre os principais motivos da dificuldade em planejar encontros, apontados pela pesquisa, estão o receio de que a outra pessoa não goste da escolha (33%), a dificuldade em encontrar experiências novas (31%) e a indecisão sobre um local que combine com a energia do casal (19%). A pesquisa permitia que os usuários da plataforma selecionassem mais de uma opção.

— Acho que a melhor dica que eu poderia dar é que esse primeiro encontro seja construído em conjunto, com ambas as parcerias. Porque aí vai ser configurado a partir daquilo que está emergindo naquela relação. E já abre caminho para discutirem sobre os gostos em comum, é uma forma de abrir portas para a intimidade — aconselha o psicólogo.

IA do happn para encontros será gratuita para os usuários. happn / Divulgação

Planejar um primeiro encontro pode ser tão estressante que até a tecnologia entrou em cena para ajudar. A partir de 28 de julho, usuários brasileiros do happn terão acesso ao Perfect Date, uma inteligência artificial que analisa os perfis do casal e sugere opções de saídas com base nos gostos dos dois.

— Por vários motivos, o primeiro encontro às vezes nem acontece. E quando acontece, tende a definir o tom de como a conexão vai se desenvolver. Um primeiro encontro significativo, alinhado com os interesses de ambas as pessoas e realizado no ambiente certo, cria espaço para conversas genuínas e uma conexão mais profunda. O Perfect Date não substitui a escolha humana, mas a apoia. As sugestões estão ali para reduzir a pressão e a insegurança — afirma a CEO e presidente do happn, Karima Ben Abdelmalek.

Como lidar com a ansiedade?

Em alguns casos, a ansiedade antes de um encontro pode começar a atrapalhar. Há quem desmarque o compromisso de última hora, invente desculpas para não ir ou sinta sintomas físicos como taquicardia e dificuldade para respirar. Esses sinais indicam que o desconforto pode estar indo além do habitual.

— A pessoa pode compartilhar com quem agendou o encontro e dizer que está ansiosa ou receosa, e aí se permitir ser acolhida. Até porque é possível que essa parceria também esteja sentindo o mesmo. Pode, também, conversar com amigos e pessoas que ela confia. E revisitar as próprias expectativas, para entender que o encontro pode ser diferente do que ela entende como um encontro ideal — afirma Gomes.

Ele destaca que o sucesso de um encontro não deve ser medido pelo que acontece no final, como um beijo, uma relação sexual ou a marcação de um segundo encontro. Encarar a experiência sem a obrigação de atingir um resultado específico pode ajudar a diminuir a pressão por desempenho e a sensação de que é preciso corresponder a um ideal.