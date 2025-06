Sem desejo por sexo? Saiba o que define uma pessoa assexual

Embora ainda pouco conhecida, a assexualidade é caracterizada pela ausência – total ou parcial – de atração sexual , independentemente do gênero. O termo ganhou força após a revelação de Poliana, personagem de Matheus Nachtergaele, como assexual no remake de Vale Tudo.

— O assexual não é aquela pessoa que nunca sente vontade de fazer sexo. Pode existir essa parte do espectro na qual a pessoa nunca sente vontade. Mas tem variações, níveis. Então a pessoa pode sentir menos vontade , ou não sente a necessidade de transar com a mesma frequência que o parceiro que não seja assexual.

Qual a relação entre sexualidade e experiências?

O especialista, que trabalha com a população LGBT+, afirma que a sexualidade não deve ser confundida com sintomas de transtorno. Uma pessoa deprimida, por exemplo, costuma ter menos libido e menos vontade de transar. No entanto, isso não significa que a falta de desejo esteja conectada com a sexualidade.