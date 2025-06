Qual é a posição ideal para atingir orgasmos múltiplos? Especialista revela

Autoconhecimento é importante para conseguir ter orgasmos múltiplos. feeling lucky / adobe.stock.com

Atingir mais de um clímax na mesma relação sexual é possível, especialmente para as mulheres. Embora os orgasmos múltiplos não sejam tão comuns, muitas pessoas do sexo feminino buscam viver essa experiência impulsionadas por curiosidade e vontade de potencializar o prazer.

— É quando uma mulher, geralmente, tem mais de um orgasmo no mesmo encontro sexual. Dois, três, quatro. Se o casal tem uma relação que dura 15 minutos ou uma hora, ela pode ter um seguido do outro, ou tem um orgasmo, segue recebendo estímulo erótico prazeroso e daqui a pouco vai de novo — explica a ginecologista e sexóloga Cleusa da Silva Conceição.

Para conseguir experienciar os múltiplos orgasmos, a especialista defende que uma série de fatores precisam estar alinhados. O casal deve estar em sintonia, com boa comunicação e confiança um no outro. Além disso, é importante que a mulher conheça o próprio corpo e saiba com quais estímulos sente mais prazer.

— O que sabemos é que o clitóris é nosso grande órgão sexual, então posições nas quais a mulher tem um estímulo do clitóris favorecem o orgasmo. Mas também não é uma situação fixa. Tem mulheres que conseguem atingir orgasmo com o pênis dentro da vagina ou com sexo anal e tudo certo — acrescenta Cleusa.

Qual é a posição ideal?

Entre as posições sexuais que ativam a região clitoriana e podem facilitar o orgasmo, a médica cita a cowgirl — quando a mulher fica por cima. Dessa forma, há penetração vaginal e estímulo do clitóris, que pode ficar encostado na região do monte de Vênus do homem (onde crescem os pelos pubianos).

Além disso, Cleusa pontua que é importante que as mulheres não se cobrem para viver essa experiência. A pressão pode dificultar o primeiro orgasmo e os subsequentes também: