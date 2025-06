Onde comprar brinquedos eróticos? Veja 7 dicas de sex shops virtuais

Vibradores, sugadores de clitóris e lubrificantes estão entre os produtos mais vendidos em sex shops no Brasil. Roman / stock.adobe.com

Com a vantagem da discrição na entrega e das centenas de opções de modelos, tamanhos e estilos no acervo, as lojas virtuais são uma boa opção para quem quer experimentar o que o mercado de sex toys tem a oferecer.

Em uma indústria que não para de crescer, os e-commerces oferecem experiências de compras cada vez mais completas, incluindo tutoriais e dicas para aumentar o prazer.

E as mulheres, cada vez mais, têm investido em produtos eróticos, consolidando vibradores e sugadores no topo da preferência quando o assunto é consumo.

De acordo com a pesquisa Mapa do Brasil, feita em 2022 pelo portal Mercado Erótico com empreendedores do setor, o vibrador aparece como o item mais vendidos nas sex shops – sendo a maioria comercializada pela internet.

Seis sex shops para favoritar

Segundo a responsável técnica pelo estudo, a publicitária e consultora do mercado erótico Paula Aguiar, o movimento nos negócios que tem sido observado ao longo dos anos é resultado de um maior empoderamento feminino, da busca pelo autoconhecimento, pelo autoprazer.

São, segundo ela, tendências aceleradas com o isolamento social da pandemia. A busca por bem-estar sexual, além disso, também ajuda a explicar o motivo pelo qual os lubrificantes aparecem como o terceiro item mais procurado em sex shops, conforme a pesquisa.

Se você busca novidades ou pretende ampliar sua lista de opções de e-commerces de brinquedos eróticos, confira sete sex shops que vale a pena conhecer:

Egalité

Criada em Porto Alegre há 12 anos, é comandada por mãe e filha: Zélia Peters e Luana Lumertz. O empreendimento nasceu como uma fonte de renda para as duas, mas se tornou bem mais do que isso:

— Queríamos empreender e o sexo sempre foi um assunto tranquilo em casa. A gente percebia algumas amigas comentando que tinham vergonha e dificuldade na hora de atingir o orgasmo e foi com a vontade, justamente, de trazer mais igualdade na hora de ter prazer que pensamos no negócio de sex shop — explica Luana.

O escritório fica na Capital e os produtos são enviados para todo o Brasil.

Segundo a empresária, na Egalité, os sugadores de clitóris têm sido os maiores queridinhos das mulheres este ano:

— Muitas vezes, eles vêm em formatos mais lúdicos, como uma rosa, e agora com valores mais acessíveis, o que acaba democratizando o acesso. Muita gente também tem buscado os lubrificantes excitantes, para sentir mais as relações, como o que traz jambu na composição.

Climaxxx

A loja, focada no prazer feminino, foi criada em 2016 por Larissa Ely, em Porto Alegre. A fundadora relembra que a ideia surgiu em um momento no qual o mercado era cheio de estereótipos e em que o prazer feminino e o uso dos vibradores ainda eram um tabu.

Assim, ela percebeu que havia necessidade de um olhar mais amoroso e de mais empreendedoras no setor. A loja hoje é baseada em São Paulo e entrega em todo o Brasil.

A Climaxxx oferece consultoria gratuita e uma curadoria especial de toys. Um dos mais populares, segundo a fundadora, é o Mappy Hour, um estimulador de sucção clitoriano com função de sucção (pulsação de ar), modo de toque e vibração.

E fica a dica: ela trabalha com várias marcas e dá um ano de garantia estendida. No Instagram, também são compartilhadas dicas para fortalecer a autoestima.

Hot Pepper Sex Shop

Em 2012, a sexóloga Ana Luiza Migliavaca, em parceria com o marido Rodrigo Albuquerque, lançou um negócio planejado para inovar o mercado erótico, incentivar o bem-estar sexual e colocar "pimenta na medida certa" nos momentos de mais intimidade, como diz o lema da empresa. O e-commerce da Hot Pepper Sex Shop atende clientes no Brasil inteiro.

— No final de abril deste ano, voltamos da feira do Mercado Erótico, em São Paulo, com muitas novidades. Entre elas, modelos novos de sugadores, que são a preferência das mulheres e até dos casais. Eles estão cada vez mais tecnológicos e modernos, com aplicativos, sensores de pressão e até ondas sônicas — afirma Ana Luiza.

Pantynova

Em 2018, Heloisa Etelvina e Izabela Starling criaram a Pantynova, para ser "um ambiente online onde as pessoas se sintam seguras, confortáveis e representadas".

A marca conta com um portfólio próprio, que inclui dildos (objetos que imitam um pênis de borracha) e strapons (conhecidas também como cintas penianas), além de uma linha extensa de vibradores, itens em gel e lubrificantes. As vendas são feitas para todo o país.

No site, há um espaço para avaliação dos produtos, onde usuários deixam sua opinião. Vale conferir antes de comprar.

Dona Coelha

Em 2011, Natali Gutierrez começou um blog que falava de sexualidade e empoderamento e a ideia evoluiu para um negócio, porque, segundo ela, como grande parte das mulheres, sentia-se desconfortável na hora de comprar produtos eróticos. Principalmente, pela falta de informação.

Foi assim que surgiu a Dona Coelha, hoje também administrada por seu marido, Renan de Paula. Além de produtos das principais marcas do segmento, a loja virtual lançou, no ano passado, uma marca própria, com itens entre sex toys e lubrificante. Encomendas são entregues em todo o país.

Apassionata

Em fevereiro de 2007, Elisa Aydos e o companheiro e sócio Arnon Aydos montaram a Apassionata Butique Erótica, cujo estoque tem de tudo, garante a proprietária: dos sugadores, vibradores e lingeries mais convencionais aos mais inusitados lançamentos do mercado erótico.

Já pensou num plug anal com canhão de luz? E em formato de coração, ainda por cima? Na Apassionata, tem.

Fique Amiga

O site da Fique Amiga avisa, já na página inicial: "Atenção! A utilização dos nossos produtos pode causar relaxamento profundo e sensação de realização. Ao persistirem os sintomas, procure curtir essa vibe!".

A loja virtual das "vibrações positivas" começou como um projeto da estudante de fisioterapia Barbara Ribeiro para falar sobre o corpo feminino e saúde da mulher nas redes sociais – são mais de 110 mil pessoas que a acompanham no Instagram desde o fim de 2018.

Por lá, a proposta é justamente falar de intimidade, autoestima e sexualidade como se estivesse trocando ideia com uma amiga.