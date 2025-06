Demissexual pode fazer sexo casual? Saiba o que significa o termo

Nem todo mundo sente atração sexual logo de cara. Para pessoas demissexuais, o desejo só aparece depois de criar uma conexão emocional com alguém. Celebridades como Giovana Ewbank , Iza e Luciana Gimenez se identificam com a orientação sexual ainda pouco compreendida.

O conceito faz parte do espectro de assexualidade (o A do LGBTQIA+ ), que aponta a falta de atração sexual parcial, condicional ou total. A demissexualidade desafia a ideia de que o impulso sexual é automático ou imediato.

— Teoricamente, se usa esse termo para pensar em uma pessoa que sente que, para se conectar sexualmente com alguém, precisa ter uma conexão emocional também . Ela só vai conseguir sentir atração sexual por alguém se tiver uma conexão afetiva — explica a psicóloga e terapeuta de casais Tatiana Spalding Perez.

Demissexuais podem fazer sexo casual?

Tatiana acrescenta que algumas pessoas conseguem separar o afeto do tesão. Mas, para os demissexuais, as duas coisas estão associadas. Isso não significa que quem se identifica com essa orientação sexual não é capaz de viver relações casuais: