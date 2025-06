Casal pode ficar quanto tempo sem fazer sexo? Entenda o que é saudável para a relação

Pesquisa mostra que os casais transam, em média, três vezes na semana. Mas sexóloga reforça que a questão envolve diversos fatores. Jacob Lund / stock.adobe.com

Transar todo dia, uma vez por mês ou nem lembrar a última vez? A frequência da vida sexual de um casal pode variar muito, e isso, por si só, não é sinal de problema. Mas quando o distanciamento íntimo vira fonte de angústia para um ou ambos, especialistas dizem que é hora de prestar atenção.

Segundo pesquisa da psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, feita no início dos anos 2000, casais em relações estáveis costumam transar em média três vezes por semana. Mas, de lá para cá, o ritmo da vida mudou — e os relacionamentos também.

No entanto, a ginecologista e sexóloga Sandra Scalco ressalta que não existe uma regra e tudo depende da configuração de cada relação.

— Depende do que a pessoa pressupõe como importante, o quanto prioriza sexo na vida. Isso significa que há pessoas que vão querer transar todo dia, ou quase todo dia, e tem quem acabe transando uma vez por semana ou por mês e está bom — afirma.

Quais motivos levam a "seca" no sexo?

A dificuldade de conversar sobre o assunto é apontada pela psicóloga e terapeuta de casal Emmanuelle Camarotti como um dos motivos que mais levam ao tempo de "seca".

Além disso, a rotina, muitas vezes cansativa em razão do trabalho e o cuidado com os filhos (principalmente nos primeiros três anos da criança), são as queixas mais comuns observadas em seu consultório.

Essa falta de diálogo sobre preferências e gostos na hora H é especialmente importante, já que há quem deixe de dar início a uma relação sexual para evitar um possível desconforto.

— Para a mulher, surge muito a questão de não sentir prazer, não atingir o orgasmo e a relação ficar no manual. Em relação ao homem, o que acaba surgindo é um desejo ou uma fantasia sexual que ele gostaria de pôr em prática, mas não comunica por ter vergonha do que a parceira vai pensar — exemplifica a psicóloga, que ressalta que a questão das fantasias não realizadas também pode ser um problema com o público feminino.

Afinal, quando a frequência deve ser uma preocupação?

Quando existe o desejo e a vontade de ter relação, mas os empecilhos da vida atrapalham e fazem com que o casal se afaste, diz a terapeuta. Em outras palavras: quando a falta de sexo se torna um incômodo para pelo menos uma das partes.

— Não finja simplesmente que não há nada acontecendo, porque o problema não vai sumir magicamente — alerta Emmanuelle. — Relações que tenham pouca atividade sexual tendem a ser de baixa qualidade, porque o sexo é para ser um momento de intimidade, de troca, em que o casal se conecta de outra forma. Ao ter uma frequência muito baixa, é comum que as pessoas estejam mais distantes, pouco conectadas umas com as outras e consigo mesmas, consequentemente.

Nesse sentido, a psicóloga reforça a importância da masturbação. Por questões culturais, muitas mulheres não têm o hábito de se tocar, o que pode interferir também na relação a dois. Na falta do autoconhecimento, elas encontram maior dificuldade em reconhecer o que lhe dá prazer e, assim, orientar o(a) parceiro(a).

O que fazer para aumentar a frequência sexual?

Quanto menos se transa, menos se quer transar, lembra Sandra. Assim como quando passamos por um período de sedentarismo e queremos voltar a praticar exercícios físicos com regularidade, a retomada de uma vida sexual frequente requer um novo condicionamento do cérebro.

Por isso, é importante desfazer o mito de que o sexo deve ser sempre espontâneo, alerta a sexóloga, e entender que programar o momento a dois na agenda não deve ser encarado de forma negativa.

— Sexo espontâneo, com desejo intenso, ocorre só, em geral, na fase inicial de um relacionamento. Isso não é ruim, pelo contrário. A gente pode fazer acontecer, se apropriar disso e entender o sexo como um critério importante dentro da qualidade de vida — diz a ginecologista e sexóloga.

Qualidade das relações importa

Um ponto de atenção levantado pela médica é que o foco não precisa ser necessariamente a frequência das relações, mas, sim, a qualidade.

O mais importante deve ser o quanto se investe em repertório e em resultado — ou seja, quando ambos terminam satisfeitos. Para existir espaço para essa troca, Sandra recomenda que o casal invista em atividades conjuntas.

— Um casal que nunca faz nada junto, que não tem um tempo só para os dois, acaba que o sexo não acontece — explica.

Emmanuelle reforça a importância de separar um momento para curtir a dois. Para quem tem filhos pequenos, a dica da terapeuta é recorrer a uma pessoa de confiança para cuidar da criança enquanto o casal curte um tempo a sós.

Além disso, indica a estimulação da fantasia como forma de reconexão — filmes e jogos eróticos são uma boa pedida.

Se, mesmo após buscar diferentes recursos, a dificuldade em retomar a vida sexual persista, vale buscar ajuda profissional em uma terapia de casal ou individual.

Homens e mulheres pensam no sexo de forma diferente

Por questões culturais e também hormonais, as mulheres pensam o sexo de forma diferente do homem. Estimuladas principalmente pelo pensamento e com desejo mais responsivo do que espontâneo, acontece de muitas se submeterem a uma frequência sexual maior do que de fato gostariam em nome da parceria.

Em razão disso, acabam transando sem sentir prazer ou até com dor para "manter a frequência alta". Sandra alerta:

— A pergunta que se faz é: em nome de quê? Costumo brincar com este casal: vocês estão fazendo uma coisa que não sei o nome, mas não é sexo.