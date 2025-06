Assim como as outras orientações, os pansexuais também contam com uma bandeira para representatividade.

Apesar de ainda ser confundida com a bissexualidade, a pansexualidade é uma orientação sexual cada vez mais reconhecida. Celebridades como Reynaldo Gianecchini , Preta Gil , Bianca Andrade , Cara Delevingne , Miley Cyrus e Demi Lovato já assumiram ser pansexuais.

Pessoas pansexuais (representadas pelo "P" na sigla LGBTQIAPN+) sentem atração por indivíduos independentemente do gênero . Isso significa que o interesse pode surgir por homens e mulheres cis e transgêneros, pessoas não-binárias, queer, intersexo ou que se identifiquem com qualquer outra identidade de gênero.

— É atração por pessoas, independente das características sexuais. É diferente porque a bissexualidade ainda está nesse espectro binário de atração : homem e mulher. A pansexualidade vem com um questionamento dessa binaridade de gênero . A pessoa se sente atraída por qualquer pessoa, não só homens e mulheres. Intersexo, queer, pessoas com identidade de gênero fluída — explica o psicólogo Guilherme Bernardes.

Assim como no B da sigla, os pansexuais também podem sofrer uma certa invisibilidade e invalidação , sendo comumente chamados de "confusos" ou "indecisos". O especialista, que atende a população LGBT+, defende que é comum que as pessoas operem na lógica da dualidade e tenham dificuldade de aceitar conceitos mais amplos de atração.

Como identificar se sou pansexual?

Nem sempre é simples entender por quem se sente atração. Muitas pessoas podem se ver em dúvida ao perceber que a atração vai além dos limites de gênero. Esse processo de descoberta, de acordo com Bernardes, exige autoconhecimento :

— É uma experiência completamente individual. Só eu posso dizer qual é minha orientação sexual e com qual gênero eu me identifico. É uma coisa muito baseada em quanto tempo me sinto assim. Se é algo contínuo, que não diz respeito ao momento que a pessoa vive, pode ser da orientação sexual, e não só um desejo. E não tem resposta certa ou errada quando a gente fala disso, porque a sexualidade humana é dinâmica e a gente muda ao longo da vida.