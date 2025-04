Quais alimentos ajudam a estimular a libido e melhoram o desempenho sexual

Chocolates com 60% ou 70% de cacau podem aumentar a sensação de prazer e bem-estar.

Uma alimentação balanceada é capaz de contribuir para a melhora de várias condições de saúde física e mental. Entre elas, a falta de libido . Nutrientes presentes em alguns alimentos, como frutos do mar e chocolate , por exemplo, podem aumentar o desejo sexual de homens e mulheres.

Rotulados como afrodisíacos , alguns alimentos já carregam fama de estimuladores de libido. Diferentemente do imaginário comum, a relação entre alimentação e desejo sexual tem bases científicas .

Uma revisão integrativa, publicada em 2021 no Research, Society and Development Journal , mostrou que certos nutrientes ajudam a melhorar fatores essenciais para o desempenho e o prazer .

— Existem alguns alimentos, em especial alguns componentes, compostos e nutrientes, que estão super envolvidos com o aumento da libido pela questão de favorecer o equilíbrio hormonal , a melhora da circulação sanguínea e o aumento de energia — acrescenta a nutricionista clínica especializada em saúde da mulher e fertilidade Marina Vaucher.

Responsável por regular o desejo sexual em homens e mulheres, a testosterona é um dos indicativos que merece atenção. Marina pontua que, primeiramente, é interessante que os pacientes com essa queixa façam exames para garantir que os níveis estão adequados. Se uma deficiência não for identificada, há uma série de alimentos que podem ajudar a estimular a produção desse hormônio .

— A pessoa pode pensar em nutrientes que são essenciais para a produção de testosterona. Um deles é o zinco. Nossa maior fonte desse nutriente está em frutos do mar, como ostras. Mas se a pessoa tiver uma alimentação variada, com bastante vegetais, frutas e verduras, também pode ter bastante zinco. As proteínas, como carnes magras e ovos, também vão ajudar nessa síntese hormonal — afirma.