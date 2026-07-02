GERAL

Saúde & Bem-estar

Vitamina D: 11 mitos e verdades sobre deficiência e suplementação do nutriente

Ela é essencial para a saúde óssea, o funcionamento do sistema imunológico e o bem-estar geral

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