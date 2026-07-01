Vai viajar sozinho? Saiba como organizar o dinheiro e conhecer pessoas no caminho

Com um bom planejamento, é possível viajar sozinho com mais tranquilidade e aproveitar melhor a experiência we.bond.creations / Shutterstock | Portal EdiCase

Viajar sozinho deixou de ser raridade. Cada vez mais pessoas optam por explorar novos destinos sem companhia, seja pela liberdade de montar o próprio roteiro, pelo autoconhecimento ou simplesmente pela vontade de viver algo diferente. Mas, para que a experiência seja realmente boa, dois pontos fazem toda a diferença: saber cuidar do dinheiro e estar aberto a novas conexões.

O orçamento vem antes do roteiro

O primeiro passo de uma viagem solo bem planejada não é o roteiro: é o orçamento. Definir quanto você pretende gastar e distribuir esse valor por categorias como hospedagem, alimentação, transporte, lazer e compras ajuda a manter o controle sem abrir mão da espontaneidade.

Também vale criar uma reserva para imprevistos. Atraso de voo, consulta médica ou um passeio de última hora: ter essa margem evita que qualquer susto vire um problema de verdade. “Em uma viagem solo, todas as decisões financeiras passam por você. Ter clareza sobre o orçamento antes de embarcar reduz a ansiedade e deixa mais espaço para aproveitar o que a viagem oferece”, afirma Samanta Fiorentin, Communications Lead LATAM da belo, fintech de pagamentos internacionais.

Os gastos que ninguém coloca na conta

Passagem e hospedagem são os custos mais visíveis, mas raramente os únicos. Taxas de saque, variação cambial, IOF, transporte local, chip de celular e seguro de viagem costumam aparecer ao longo do caminho sem aviso.

“O problema quase nunca está nos grandes gastos. Está nos custos que vão surgindo durante a viagem e que a pessoa não tinha previsto. Quanto mais visibilidade você tiver sobre essas despesas, menor a chance de surpresa desagradável”, explica Samanta Fiorentin.

Ferramentas que permitem acompanhar os gastos em tempo real ajudam a manter esse controle sem precisar abrir uma planilha a cada compra, especialmente em viagens internacionais, em que o câmbio muda constantemente.

Planejar não é o mesmo que engessar

Ter organização financeira não significa transformar a viagem em um roteiro fechado. Pelo contrário: é justamente o planejamento que dá liberdade para dizer sim a uma indicação de restaurante de um morador local, mudar de cidade por impulso ou ficar mais tempo em algum lugar inesperado. O equilíbrio entre estrutura e flexibilidade é o que torna uma viagem solo mais leve e mais rica.

Viajar sozinho abre espaço para novas conexões e experiências memoráveis Just Life / Shutterstock | Portal EdiCase

Viajar sozinho não é o mesmo que viajar isolado

Se o planejamento financeiro reduz preocupações, a abertura para novas conexões é o que transforma uma boa viagem em uma experiência memorável. E viajar sozinho, ao contrário do que muitos imaginam, cria condições especialmente favoráveis para isso.

“Quando estamos fora da rotina, ficamos naturalmente mais receptivos ao que está ao redor. Novos lugares, novas situações criam abertura para encontros que dificilmente aconteceriam no dia a dia”, afirma Ramone Gigliotti, gerente sênior de Marketing Brasil do Inner Circle, aplicativo de relacionamento.

Contextos que favorecem conexões reais

Não existe fórmula, mas existem contextos que funcionam melhor. Experiências compartilhadas, como tours, aulas de culinária local, caminhadas guiadas e eventos culturais, criam situações naturais de conversa sem que ninguém precise forçar uma interação.

Aplicativos de relacionamento também podem ampliar essas possibilidades quando usados de forma intencional e respeitando o contexto da viagem. Eles permitem conhecer moradores locais ou outros viajantes que compartilham interesses semelhantes, criando oportunidades para conversar, trocar experiências ou até encontrar companhia para explorar um destino.

Cafés, mercados locais e restaurantes com mesas compartilhadas também favorecem encontros espontâneos. O segredo é estar presente e aberto ao que pode surgir.

Menos expectativa, mais presença

Um erro comum é embarcar com a expectativa de fazer grandes amizades ou encontrar alguém para um relacionamento sério. Quando isso vira um objetivo, a experiência perde a naturalidade. “As conexões mais marcantes costumam surgir quando existe curiosidade genuína pelo outro, sem tanta pressão nem expectativa. Viajar sozinho cria exatamente esse espaço”, diz Ramone Gigliotti.

Intenção e clareza também fazem diferença: saber o que você está buscando, seja companhia para um passeio, uma conversa interessante ou uma troca de experiências, ajuda a criar interações mais autênticas e sem mal-entendidos.

O melhor roteiro combina as duas coisas

Organizar as finanças, criar margem para imprevistos e estar aberto a novas conexões são atitudes que, juntas, tornam qualquer viagem solo mais leve e significativa. No fim, uma boa viagem solo não é só sobre o destino. É sobre tudo o que acontece e quem você encontra no caminho.