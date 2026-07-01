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Vai viajar sozinho? Saiba como organizar o dinheiro e conhecer pessoas no caminho

Especialistas explicam como evitar imprevistos financeiros e criar oportunidades reais de conexão durante uma viagem solo

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