Torta de frango proteica: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Torta de frango com cottage moshko_viktor / Shutterstock | Portal EdiCase

A torta de frango é uma excelente opção para quem deseja variar o cardápio do jantar sem abrir mão de uma alimentação equilibrada. Quando preparada com ingredientes saudáveis, ela se torna uma refeição rica em proteínas, vitaminas e fibras. Além de promover maior saciedade, a proteína contribui para a manutenção da massa muscular e auxilia na recuperação do organismo.

Abaixo, confira receitas de torta de frango ricas em proteína!

1. Torta de frango com cottage

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de aveia em flocos finos

2 ovos

170 g de iogurte natural desnatado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 200 g de cottage

3 ovos

100 g de ricota amassada

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Cobertura

10 tomates-cereja cortados ao meio

Salsinha picada e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a aveia, os ovos, o iogurte, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento por último e misture delicadamente. Espalhe a massa no fundo e nas laterais da forma untada com azeite, formando uma base uniforme.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture o frango desfiado, o cottage, a ricota, os ovos, o leite, a cebola, o alho, o cheiro-verde e os temperos até obter um recheio cremoso. Despeje o recheio sobre a massa e distribua os tomates-cereja por cima. Polvilhe orégano.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até que o recheio esteja firme e a superfície levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e finalize com salsinha antes de servir.

2. Torta integral de frango com espinafre e ricota

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

200 ml de leite desnatado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Orégano a gosto

Azeite para untar

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 2 xícaras de chá de espinafre picado

200 g de ricota amassada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral, a farinha de aveia, os ovos, o leite, o azeite, o sal e o orégano até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o espinafre e cozinhe rapidamente até murchar. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e misture bem. Desligue o fogo e incorpore a ricota e o creme de leite, formando um recheio cremoso.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite, distribua o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a massa completamente assada. Aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar e servir.

Torta de frango com massa de batata-doce Cintia Ynoue / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Torta de frango com massa de batata-doce

Ingredientes

Massa

400 g de batata-doce cozida e amassada

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Azeite para untar

Recheio

600 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 150 g de creme de ricota

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cenoura ralada

Azeite, páprica, cheiro-verde picado, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a batata-doce amassada, os ovos, a farinha de aveia, o azeite, os temperos e o fermento até formar uma massa homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate, a cenoura e o frango desfiado. Tempere com páprica, orégano, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture o creme de ricota até obter um recheio cremoso.

Montagem

Espalhe metade da massa no fundo da forma untada com azeite. Cubra com todo o recheio e finalize com o restante da massa, alisando a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até a massa ficar firme e levemente dourada. Deixe descansar por 10 minutos antes de cortar e servir.

4. Torta de frango de frigideira

Ingredientes

Massa

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de iogurte natural desnatado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para untar

Recheio

200 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 colheres de sopa de cottage

1/4 de cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de milho-verde

Sal, cheiro-verde picado, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente e refogue a cebola e o alho rapidamente. Acrescente o frango desfiado, o tomate, o milho-verde, os temperos e misture por cerca de 2 minutos. Desligue o fogo e incorpore o cottage. Reserve.

Massa

Em uma tigela, misture os ovos, a farinha de aveia, o iogurte, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento por último.

Montagem