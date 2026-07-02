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Quando a insatisfação do cliente vira crise

Casos envolvendo profissionais da beleza mostram que uma reclamação malconduzida pode causar prejuízos financeiros, desgaste emocional e danos à reputação do negócio

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