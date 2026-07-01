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Saúde & Bem-estar

Palpitações e ansiedade em dias de jogos: quando a emoção merece atenção médica

Cardiologista alerta para sinais que podem indicar risco cardiovascular durante momentos de forte tensão emocional

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