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Com disputa ampliada e votação popular, Miss Universe Brasil 2026 define vencedora neste sábado

São 32 candidatas à coroa; Estados podem ter mais de uma representante a partir desta edição

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Yasmim Girardi

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